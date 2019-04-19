Başkan Kanar’a anlamlı hediye

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a, Türkistan’da önemli kişilere hizmetlerini mükâfatlandırmak için giydirilen ve kendine has dokuma tarzıyla birliği temsil eden hünkâr kaftanı ve el dokuması namazlık hediye edildi.

31 Mart mahallî idareler seçimlerinin ardından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı seçilen ve hafta içi mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Kanar’a tebrik ziyaretleri sürüyor.

Sivil toplum teşkilâtlarından iş dünyasına, muhtarlardan vatandaşlara kadar birçok kişinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Başkan Mehmet Kanar’a Ormankadılı iş adamı Ferhat Sucu tarafından hünkâr kaftanı giydirildi.

Mehmet Kanar’ı makamında ziyaret eden Ferhat Sucu, bu özel kaftanın Türk dünyasının geleneksel bir kıyafet olduğunu söyleyerek, “ Türkistan’da ‘bey çapanı olarak bilinen bu kaftanın kolları uzun olur ki giyen herkesi kucaklasın. Haksızlıklara baş eğmesin diye düğmesi bulunmaz. Kendine çalışmasın diye cepleri olmaz. Mehmet başkanımızın yeni dönemde bu binlerce yıllık töreyi icraatlarıyla yaşatacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise vatandaşın gösterdiği teveccühe hizmet ile teşekkür edeceklerini söyledi. Kanar, “ Seçildiğimiz günden bu yana, gerek makamımıza yapılan ziyaretler, gerekse telefon ve yazılı ortamlardan aldığımız tebrik mesajları ve çiçekler bizleri son derece mutlu etti. Gördüğümüz sıcak ilgiye minnettarız. Artık yeni bir değişim ve yenileşme hareketi başladı. Vizyon belediyeciliğiyle yarınlarımızı aydınlatacak projelerin hayata geçirilmesi için düğmeye bastık. Mustafakemalpaşa’ya Büyükşehir’in desteği ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları ile birlikte hizmet edeceğiz” diye konuştu.



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