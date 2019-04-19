HABER

Başkan Kanar’a anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a, Türkistan’da önemli kişilere hizmetlerini mükâfatlandırmak için giydirilen ve kendine has dokuma tarzıyla birliği temsil eden hünkâr kaftanı ve el dokuması namazlık hediye edildi.31 Mart mahallî idareler seçimlerinin ardından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı seçilen ve hafta içi mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Kanar’a tebrik ziyaretleri sürüyor.Sivil toplum teşkilâtlarından iş dünyasına, muhtarlardan vatandaşlara kadar birçok kişinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Başkan Mehmet Kanar’a Ormankadılı iş adamı Ferhat Sucu tarafından hünkâr kaftanı giydirildi.Mehmet Kanar’ı makamında ziyaret eden Ferhat Sucu, bu özel kaftanın Türk dünyasının geleneksel bir kıyafet olduğunu söyleyerek, “ Türkistan’da ‘bey çapanı olarak bilinen bu kaftanın kolları uzun olur ki giyen herkesi kucaklasın.

Başkan Kanar’a anlamlı hediye

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a, Türkistan’da önemli kişilere hizmetlerini mükâfatlandırmak için giydirilen ve kendine has dokuma tarzıyla birliği temsil eden hünkâr kaftanı ve el dokuması namazlık hediye edildi.
31 Mart mahallî idareler seçimlerinin ardından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı seçilen ve hafta içi mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Kanar’a tebrik ziyaretleri sürüyor.
Sivil toplum teşkilâtlarından iş dünyasına, muhtarlardan vatandaşlara kadar birçok kişinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Başkan Mehmet Kanar’a Ormankadılı iş adamı Ferhat Sucu tarafından hünkâr kaftanı giydirildi.
Mehmet Kanar’ı makamında ziyaret eden Ferhat Sucu, bu özel kaftanın Türk dünyasının geleneksel bir kıyafet olduğunu söyleyerek, “ Türkistan’da ‘bey çapanı olarak bilinen bu kaftanın kolları uzun olur ki giyen herkesi kucaklasın. Haksızlıklara baş eğmesin diye düğmesi bulunmaz. Kendine çalışmasın diye cepleri olmaz. Mehmet başkanımızın yeni dönemde bu binlerce yıllık töreyi icraatlarıyla yaşatacağına gönülden inanıyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise vatandaşın gösterdiği teveccühe hizmet ile teşekkür edeceklerini söyledi. Kanar, “ Seçildiğimiz günden bu yana, gerek makamımıza yapılan ziyaretler, gerekse telefon ve yazılı ortamlardan aldığımız tebrik mesajları ve çiçekler bizleri son derece mutlu etti. Gördüğümüz sıcak ilgiye minnettarız. Artık yeni bir değişim ve yenileşme hareketi başladı. Vizyon belediyeciliğiyle yarınlarımızı aydınlatacak projelerin hayata geçirilmesi için düğmeye bastık. Mustafakemalpaşa’ya Büyükşehir’in desteği ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları ile birlikte hizmet edeceğiz” diye konuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP ve İYİ Parti’den Turgay Erdem’e tebrik ziyaretiCHP ve İYİ Parti’den Turgay Erdem’e tebrik ziyareti
NİLSEM kursiyerleri eserlerini sergilediNİLSEM kursiyerleri eserlerini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.