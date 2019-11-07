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Başkan Kanar’dan Kurum ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek idareci ve çalışanları ile görüştü.AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile birlikte ilk olarak Vergi Dairesi Müdürü Yunis Akkoyun’u ziyaret eden Başkan Kanar, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.Ziyaretlerini hükümet konağında sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ile bir araya geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek idareci ve çalışanları ile görüştü.
AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile birlikte ilk olarak Vergi Dairesi Müdürü Yunis Akkoyun’u ziyaret eden Başkan Kanar, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerini hükümet konağında sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber ile bir araya geldi. Mustafakemalpaşa’nın genel durumu hakkında görüş alışverişlerinde bulunulurken gerçekleştirilecek projeler üzerine konuşuldu.
Başkan Kanar, daha sonra ziyaretini İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin’e gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede gece gündüz demeden huzur ve güvenliği sağlayan emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Başkan Kanar, hükûmet konağındaki kurum ziyaretlerinde sırasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Mal Müdürü Duygu Yeter ve İlçe Nüfus Müdürü Zekeriya Alkan’a konuk oldu.
Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında konuşan Başkan Mehmet Kanar, kurumlar arası ortak çalışmaların uyum içerisinde yürütüldüğünü belirterek, “Belediye olarak ilçe halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz” dedi.

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