Başkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden aday

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü dönem için MHP'den yeniden aday gösterildi.

MHP Genel merkezinde yapılan toplantı sonrası, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, önümüzdeki yerel seçimler için belirlenen bazı Belediye Başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yeniden aday gösterildiği kaydedildi.

3'üncü dönem adaylığı ile ilgili konuşan Kadir Kara, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Merkezin tekrar kendisini bu göreve layık görmelerinden dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Kara, "Belediye Başkanlığı görevi için yeniden aday gösterilmem benim için büyük bir şereftir. Memleketim olan, sevdiğim, iki dönemdir hizmet ettiğim Osmaniye'me tekrar yeniden hizmet edebilme şansını, imkanını tanıkları için teşekkür ederim. Bu noktada Osmaniye için hayal ettiğimiz, düşündüğümüz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi tamamlama imkanını yeniden tanınmış oldu. İnşallah nasip ve kısmet ise kavuşabilme imkanını sağlayacak olan bu adaylığımız ve seçimler sonrasında ise halkımızın teveccühleri ile tekrar yeniden göreve devam noktasında karar ortaya çıkarsa, güzel hizmetler, yeni projeler ve yeni taahhütlerimizi hayata geçirme imkanı bulacağız" diye konuştu.

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