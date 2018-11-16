HABER

Başkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü dönem için MHP'den yeniden aday gösterildi.

Başkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden aday

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü dönem için MHP'den yeniden aday gösterildi.
MHP Genel merkezinde yapılan toplantı sonrası, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, önümüzdeki yerel seçimler için belirlenen bazı Belediye Başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yeniden aday gösterildiği kaydedildi.
3'üncü dönem adaylığı ile ilgili konuşan Kadir Kara, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Merkezin tekrar kendisini bu göreve layık görmelerinden dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Kara, "Belediye Başkanlığı görevi için yeniden aday gösterilmem benim için büyük bir şereftir. Memleketim olan, sevdiğim, iki dönemdir hizmet ettiğim Osmaniye'me tekrar yeniden hizmet edebilme şansını, imkanını tanıkları için teşekkür ederim. Bu noktada Osmaniye için hayal ettiğimiz, düşündüğümüz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi tamamlama imkanını yeniden tanınmış oldu. İnşallah nasip ve kısmet ise kavuşabilme imkanını sağlayacak olan bu adaylığımız ve seçimler sonrasında ise halkımızın teveccühleri ile tekrar yeniden göreve devam noktasında karar ortaya çıkarsa, güzel hizmetler, yeni projeler ve yeni taahhütlerimizi hayata geçirme imkanı bulacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Başkan Kara, 3. dönem için MHP'den yeniden aday

PARTNERSavaş sırasında aceleyle gömülüp... Çıkanları görünceSavaş sırasında aceleyle gömülüp... Çıkanları görünce
Görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı hakkında çok sayıda dava varGörevden alınan Elbistan Belediye Başkanı hakkında çok sayıda dava var
Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklamasıMuharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.