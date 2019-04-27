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Başkan Karagöl’ün kaynak arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:56 | Son Güncelleme

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gerçekleştirecekleri projelere yönelik çeşitli kaynak arayışları için girişimlerde bulunmaya başladıklarını söyledi.Tokat’ın Erbaa ilçesinde yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin finansmanı için girişimlerde bulunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Yusuf Mengi’ye ziyarette bulundu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gerçekleştirecekleri projelere yönelik çeşitli kaynak arayışları için girişimlerde bulunmaya başladıklarını söyledi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin finansmanı için girişimlerde bulunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Yusuf Mengi’ye ziyarette bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Karagöl, 2020-2024 DOKAP eylem planlamasında ilçenin tamamını kapsayan projelerin eylem planına dahil edilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi. Gerçekleştirecekleri projeler için çeşitli kaynak arayışları için girişimlerde bulunmaya başladıklarını ifade eden Başkan Karagöl, "Çalışmalarımız kapsamında gerçekleştireceğimiz projelerimiz için gerek bakanlıklarımız ve gerekse ülkemizdeki tüm birlikler ile ortak çalışmalar üreteceğiz" dedi.
Görüşmelere Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün yanı sıra Gökal Belde Belediye Başkanı Osman Akbulut eşlik etti.

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