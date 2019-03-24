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Başkan Kartoğlu: “Başakşehir Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yasin Kartoğlu öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yasin Kartoğlu öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Programda yapımı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesiyle ilgili konuşan Kartoğlu, "Burası Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak. Bir sene sonra bitecek, şimdiden hazırlanın yaklaşık 17 bin çalışanı olacak” dedi.
AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yasin Kartoğlu, Gazeteci Hakan Çelik’in moderatörlüğünde Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu. Söyleşide Başkan Kartoğlu gençlere yönelik projelerini aktarırken ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesinin birçok kişiye iş imkanı sağlayacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, hastanenin çok önemli bir proje olduğunu belirtti. Kartoğlu, gençlerden gelen soruları da yanıtlarken gençlere yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.

“Çok büyük bir spor adası da oluşacak”
Gençlere yönelik yatırımların çok önemli olduğunu dile getiren AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yasin Kartoğlu, “Sadece kütüphane değil aynı zamanda geniş ferah, gençlerin enerjisini de atabilecek bir alan. Biliyorsunuz arka taraf millet bahçesi olarak tasarımı yapılan dev bir alan. İçerisinde bisiklet, yürüyüş ve her türlü sporun yapılacağı alan ki inşallah bu yıl yetişirse açılışını da yapacağımız arka bölümde çok büyük bir spor adası da oluşacak. Orada aynı zamanda sporla ilgili faaliyetlerimiz mini bir stadımız da olacak” diye konuştu.

“Şimdiden hazırlanın yaklaşık 17 bin çalışanı olacak”
Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesinin birçok kişiye de iş imkanı sağlayacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Burası Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak. Özellikle tıp ve türeleri konusunda eğitim almak isteyen arkadaşlara da hatırlatalım bir sene sonra hastanemiz bitecek. Şimdiden hazırlanın yaklaşık 17 bin çalışanı olacak. Bizim gençliğimiz kendini çok iyi yetiştirsin iş imkanlarına da burada kavuşmuş olur” dedi.

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