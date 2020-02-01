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  4. Başkan Kartoğlu ve ailesi Tel Aviv'deki havalimanında 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi Tel Aviv'deki havalimanında 5 saat alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrailli yetkililer tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocuklarıyla 5 saat boyunca alıkonuldu. Hiçbir açıklama yapmayan yetkililer işlemlerini bitirdikten sonra İstanbul’a dönüş için izin verdi.

Başkan Kartoğlu ve ailesi Tel Aviv'deki havalimanında 5 saat alıkonuldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ailesiyle birlikte gittiği Kudüs ziyareti sonrasında İstanbul'a dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geldi. Kartoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte İsrailli yetkililer tarafından uçaktan indirildi.

5 SAAT ALIKONULDUK, HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Havalimanında 5 saat ailesiyle alıkonulduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu şu açıklamayı yaptı:

"31 Ocak 2019 Cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkonulduk.

Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkililer tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik.

Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Belediye Başkan Yasin Kartoğlu israil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlar bizim ülkemizde ikinci vatanı gibi dolaşıp gezip eğleniyor bizim vatandaşlarımız adım adım takip ediliyor bizleri koruyaçak devlet büyükleri ne işe yarıyor
israile ş icin gitti sanırım başka acıkmalsı olmaz
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