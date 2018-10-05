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Başkan Kerimoğlu: Tarihi Baruthane'nin betonlaşmasına izin vermedik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu halkçı ve kamucu anlayışlarının neticesinde Bakırköy halkının büyük desteğiyle verdikleri hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda Ataköy sahilinde 200 bin metrekare kapalı alandaki inşaatın yapılamadığını açıkladı.

Başkan Kerimoğlu: Tarihi Baruthane'nin betonlaşmasına izin vermedik

Ataköy sahilinin yüksek binalardan dolayı adeta Çin Seddi gibi olduğunu belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti: “Ataköy sahili maalesef utanç verici bir şekilde adeta Çin Seddi gibi. Halkımızın güneşini, rüzgarını ve denize ulaşımını kesen bu yapıların ruhsatına kim imza attıysa ben de lanetliyorum. Ataköy sahilinde kalan son 60 bin metrekarelik toprak parçasında da yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda inşaat yapılmak istendi. Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy halkının büyük çabası ve gayretiyle biz Ataköy 160 parselde yapılmak istenen inşaata müsaade etmedik. Bugün burada eğer TOKİ(Toplu Konut İdaresi) Parkı çalışması başladıysa; bunun arkasında Bakırköy halkının direnci ve Bakırköy Belediyesi’nin hukuk nezdinde büyük mücadelesi vardır. “

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 60 bin metrekarelik alanda; Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul’a pek çok büyük eser kazandıran mimar Dadyan ailesinin 320 yıl önce yaptığı tarihi Baruthane binaları , Ataköy Kulesi, çeşme ve küçük bir şapelde bulunduğunu hatırlatarak,” Burada restoran, kafeterya ve sosyal tesisler bulunacak parkın içinde; bir de kültür merkezi görmek en büyük temennimizdir” dedi.

Mülkiyeti TOKİ’ye ait alandaki TOKİ Parkı’nın işletmesini 25 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yapacak ve parkın inşaatını da İBB üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bülent kerimoğlu Baruthane

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