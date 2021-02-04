Başkan Kılca, gönüllülerle buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi tarafından oluşturulan ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllüleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık” projesi başarıyla devam ediyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi de bu alana destek vermek ve farkındalığın oluşmasına katkı sunmak amacıyla oluşturduğu ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’ da çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nda aktif rol olan gönüllülerle bir araya geldi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak, Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisi Başkanları ile ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllüleri katıldı.

“Sıfır atık projelerimizi çok önemsiyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, buluşmada yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak fiziki, altyapı, kültürel ve sosyal belediyecilik gibi daha birçok hizmetler verdiklerini belirterek sıfır atık ile ilgili çalışmaları ise ayrı bir önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak gönüllü, interaktif ve katılımcı bir anlayış benimsediklerini söyleyerek, “Şu anda da bunun bir yansıması olarak Karatay Kent Konseyimiz bünyesinde oluşturulan ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu’nun gönüllü üyeleriyle bir aradayız. Çok önemsediğimiz çevrenin korunması ve israfın önüne geçmeyi esas alan sıfır atık konusunda gönüllü kardeşlerimizin bugün burada olması bizleri memnun ediyor. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak sıfır atık konusuna büyük emek veriyoruz. Bundan sonra da bu alana yönelik yeni ve özgün projelerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda siz gönüllü kardeşlerimizin de desteğini arkamıza alarak çok daha güzel işlere imza atmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.