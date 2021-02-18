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Başkan Kılıç’tan kandil mesajı

18.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılıç’tan kandil mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında kandillerin, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında kandillerin, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı zaman dilimleri olduğunu belirtti. kılıç’ın mesajında, "Üç Aylar, feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz" ifadelerine yer verdi. Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, “Manevi havası çok yüksek, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığını belirterek, “Rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar aralandığı, dualarının kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı bir zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyorum. İdrak edeceğimiz Regaip Kandil’inin, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olacağına inanıyorum. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu manevi hasat mevsiminde hanelerimizin bereketle dolup taşmasını temenni ediyorum. Ülkemiz ve İslam aleminin, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gün ve gecelerin Gazi Şehrimize, Oğuzelimiz’e, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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