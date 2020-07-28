“Başkan Kim Olursa Olsun Türk-ABD İttifakı Güçlü Tutulur”

Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay VOA Türkçe’ye konuştu. Amerika’da başkanlık seçimlerine üç ay kala Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Çağaptay, ilişkilerin iyileşme dönemine girdiğini söylüyor.

Amerika’da seçim sisteminden dolayı yönetimin Kongre’yle birlikte iki başlı bir hükümet olarak tanımlanabileceğini belirten Çağaptay, Kongre ve Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yaklaşımlarındaki farklılıklara şu sözlerle dikkat çekiyor:

“Seçimlerden sonra iktidarda kimin olduğu sorusu çok önemli. Ama şunu da söylemek lazım. Belki Türkiye'nin Amerika açısından en kıymetli varlığı, konumu. Komşuları İran, Irak, Suriye ve Karadeniz'in ötesinde Rusya, bir taraftan yakın zamana kadar İŞİD kuvvetlerinde olan araziler. Dolayısıyla Amerika'dan bakıldığında Türkiye’yle ilgili her zaman sıkıntı, soru işaretleri olabilir. Fakat Amerika İran, Irak, Suriye IŞİD, Rusya politikalarını yürütmede Türkiye’nin yanında mı? Karşısında mı? Herkes yanında olmasını istiyor.”