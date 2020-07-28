“Başkan Kim Olursa Olsun Türk-ABD İttifakı Güçlü Tutulur”

Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay VOA Türkçe’ye konuştu. Amerika’da başkanlık seçimlerine üç ay kala Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Çağaptay, ilişkilerin iyileşme dönemine girdiğini söylüyor.
Amerika’da seçim sisteminden dolayı yönetimin Kongre’yle birlikte iki başlı bir hükümet olarak tanımlanabileceğini belirten Çağaptay, Kongre ve Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yaklaşımlarındaki farklılıklara şu sözlerle dikkat çekiyor:
“Seçimlerden sonra iktidarda kimin olduğu sorusu çok önemli. Ama şunu da söylemek lazım. Belki Türkiye'nin Amerika açısından en kıymetli varlığı, konumu. Komşuları İran, Irak, Suriye ve Karadeniz'in ötesinde Rusya, bir taraftan yakın zamana kadar İŞİD kuvvetlerinde olan araziler. Dolayısıyla Amerika'dan bakıldığında Türkiye’yle ilgili her zaman sıkıntı, soru işaretleri olabilir. Fakat Amerika İran, Irak, Suriye IŞİD, Rusya politikalarını yürütmede Türkiye’nin yanında mı? Karşısında mı? Herkes yanında olmasını istiyor.”
“Biden seçilse de durum değişmez”
Çağaptay’a göre ABD Başkan’ı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arasının iyi olması nedeniyle ilişkiler iyi olmaya devam edecek, ancak Kongre ayağı zorlu olacak:
“Kongre’deki havanın dönüşmesi için Türkiye’nin ciddi adımlar atması lazım. Türk- İsrail ilişkilerindeki bir iyileşme bu ciddi adımların atılmasına sebep olabilir. Amerika Savunma Bakanlığı içinde Türkiye’ye karşı havanın çok iyi olmadığını söylemek mümkün, Suriye Savaşı'ndaki stratejik ayrılıklardan dolayı Türkiye’yle Amerika arasında. Ama Biden’ın seçilmesi durumunda çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika'da başkan kim olursa olsun Türkiye’yle ilgili politika her zaman Türkiye'yi Amerika’ya yakın tutmak, Türk - Amerikan ittifakını güçlü tutmak üzerine kurulmuş bir siyaset. Belki de bunun algılandığını hissediyorum ben yavaş yavaş Cumhurbaşkanı tarafından.”