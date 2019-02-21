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Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve bu sabah Demokrat Parti’nin büyükşehir adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ankara dönüşünde Mersin Çamtepe otoban gişelerinde coşkulu bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı.

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve bu sabah Demokrat Parti’nin büyükşehir adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ankara dönüşünde Mersin Çamtepe otoban gişelerinde coşkulu bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı. Kocamaz, "Önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık" dedi.
İYİ Parti’den adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz için formül arayışlarına girilmiş ve bu sabah Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA’ya yaptığı açıklamada bu sabah itibariyle Kocamaz’ın Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Bugün öğleden sonra Ankara’dan Mersin’e dönen Kocamaz, Mersin’in Tarsus ilçesi Çamtepe otoban girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Oldukça kalabalık bir partili grubunun sloganlar ve tezahüratlarla karşıladığı Kocamaz için meşaleler yakıldı, davullar çalındı.

"Kim ne yaparsa yapsın siz var olduğunuz sürece engelleri yıkıp geçeriz"
Burada parti otobüsünün üstünden kalabalığı selamlayan Kocamaz, kısa bir de konuşma yaptı. Sözlerine "Maalesef demokrasiyi kendi kafalarına göre uydurmaya çalışanlar, 6 aydır üstümüze kumpas üzerine kumpas kuruyorlar. Ama bizim milletimizle olan gönül bağımızı, gönül ittifakımızı kimsenin koparmaya gücü yetmeyecektir" diye başlayan Kocamaz, ömrünün mücadele ile geçtiğini söyledi. Kocamaz, "Zincirleri kıra kıra, engelleri aşa aşa, alnımız açık başımız dik bir şekilde bu milletle yürüyerek bu günlere geldik. Gönülleri birleştirdik, biz bu millete kendimizi adamışız. Bizim işimiz hizmet, sevdamız ise memleket. Kim ne yaparsa yapsın, kim nasıl bir kumpas kurmaya çalışırsa çalışsın, kim nasıl bir entrika ile önümüzü kesmeye çalışırsa çalışsın biz sizler var olduğunuz sürece, sizlerle yol yürüdüğümüz sürece Allah’ın izni ile bu engelleri geçmişte olduğu gibi yıkıp geçeriz" diye konuştu.

"Önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık"
Kendisini şeytanın aklına gelmeyecek bir kumpasa mahkum etmeye çalıştıklarını dile getiren Kocamaz, "Ama ilk gün size ne söz verdiysem sonuna kadar arkasındayım. Ne demiştim, ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Birileri şöyle bir ifade kullanmıştı; ’Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den dahi aday olamayacak.’ Demek ki bildikleri bir şey varmış, bildikleri partinin içerisine girip adaylığımızı engellemeye çalışmakmış. Şimdi göreceğiz, önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti’den yeniden karşılarına çıktık" ifadelerini kullandı.
Kocamaz, ilk günden bu yana kendisine sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, demokrasiyi inkıtaya uğratmak isteyenlere inat bugün kendisine sahip çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ve yaklaşık 40 yıldır tanıdığı DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade’ye de teşekkür etti. Kocamaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz bu millete gönül vermişiz, biz bu memlekete gönül vermişiz. Dolayısıyla gönülleri birleşenleri birbirinden ayırmaya kimsenin karşı durması mümkün değildir. Bugün bizim yolumuzu açan Pınar İvenç’e teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi, bu artık sadece Burhanettin Kocamaz’ın mücadelesi değil, demokrasiye inanan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin meselesi. Dolayısıyla Ankara’dan ayağımızın tozu ile geldik, yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Seçim Kurulu’na gittim ve dosyamızı teslim ettik."

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