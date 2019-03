Başkan Kocamaz: Mersin'e hizmeti ibadet bildim

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, '5 Yıldızlı Hizmetler' başlıklı toplantıda, başkanlık döneminde geride bıraktığı 5 yılı değerlendirdi. Kocamaz, "Her son yeni başlangıçlar içindir. İçinde büyüdüğüm kentin, kadimden gelen tüm değerlerine bağlı ve saygılı kalarak Mersin'e hizmeti bir ibadet bildim. Adil olmayan hiçbir hizmetin arkasında durmadım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mersinliler, Mersin'e Sahip Çıkınız' şiarından ayrılmadım, kalan ömrümde de ayrılmayacağım" dedi.

31 Mart seçimlerinde aday olamayan Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki programa eşi Hatice Kocamaz ile birlikte katıldı. Göreve geldikleri günden bu yana daha modern, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Mersin için çalıştıklarını belirten Kocamaz, "1/100 bin ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'nı hazırlayıp bakanlık onayını aldık. Yine 1/5 binlik imar planlarının 1'inci etabını 4 merkez ilçede tamamladık. Türkiye Tarihi Kentler Birliği Kentsel Tasarım ve Yenileme Ödülü alan Tarihi Kent Merkezi Düzenleme ve Tasarım Projesi ile Yoğurt Pazarı, Ulu Cami Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Silifke Caddesi ve Taş Bina çevresini geçmişe sadık kalarak modern çizgilerle buluşturup kentimize yakışır bir görünüm kazandırdık. Yenişehir Sahil Alanı Kentsel Tasarım Projesi ile Mersin'e yakışır, yeşille mavinin buluştuğu, modern, temiz ve çevre dostu sahiller oluşturduk. Projemizle Altın Kentler Platformu'nca gerçekleştirilen ve kentlerin gelişmişlik göstergelerinden biri olan 'Golden City Awards 2017' yarışmasında 'En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi' ödülüne layık görüldük" diye konuştu.

'MERSİN'İN EN BÜYÜK PROJESİ'

Mersin Metrosu Projesi'nde ilk kazmanın bu yıl içinde vurulacağını dile getiren Kocamaz, "Ulaşım Master Planı'nı, 33 kurum ve 25 bin vatandaşımızın görüşleri alınarak, kentimizin 2030 yılına kadar olan ulaşım ihtiyaçlarını belirleyip hayata geçirdik. Söz konusu planın en önemlisi ve Mersin'in en büyük projesi olan Mersin Metrosu Projesi'ni yoğun çabamızla Ulaştırma Bakanlığı'nın onayıyla ihale aşamasına getirdik. Mersin ulaşımına yeni bir vizyon katacak olan 19 kilometrelik hat uzunluğuna ve 15 istasyon sayısına sahip Mersin Metrosu'nun, 2019 yılında yapımına başlanacaktır. 22 katlı kavşağın içinden 4 adedi büyükşehirce, 1 adedi karayollarınca yapılarak hizmete sunulmuştur. 70 noktada uyguladığımız Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile kentimiz, trafikte harcanan zamandan yüzde 30 iyileşme yaşarken, aynı zamanda günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlayıp, karbon salınımını 7 ton azalttık" dedi.

'HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİNDİR'

Konuşmasında MESKİ'nin hizmetlerinden de söz eden Kocamaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"MESKİ olarak 5 yılda, 630 kilometre kanalizasyon hattı ve 75 kilometre yağmursuyu hattı döşedik. 2 bin 354 kilometre içme suyu hattı ve yenilemeleri gerçekleştirdik. 45 kilometre dere ıslahı çalışması yaptık. 19 bin 498 metre Tarsus içme suyu isale hattını ve 57 bin 510 metre Gülnar içme suyu inşaatını tamamladık. Her son yeni başlangıçlar içindir. İçinde büyüdüğüm kentin, kadimden gelen tüm değerlerine bağlı ve saygılı kalarak Mersin'e hizmeti bir ibadet bildim. Türk yönetim felsefesinin zirvesi Kutadgu Bilig'de de belirtildiği gibi adaleti devletin temeli saydım. Adil olmayan hiçbir hizmetin arkasında durmadım. Büyük devlet adamı ve büyük Türk Mareşali Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mersinliler, Mersin'e Sahip Çıkınız' şiarından ayrılmadım, kalan ömrümde de ayrılmayacağım."