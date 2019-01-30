Başkan Kocaoğlu ile Kılıçdaroğlu’ndan İzmir adayı mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, genel merkezin kendisini daveti ve kulislere göre Kılıçdaroğlu’nun İzmir adayı ile ilgili görüşünü almak istemesi üzerine Ankara’ya gitti.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklaması merakla beklenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte son görüşmeleri yapmak üzere Ankara’ya gitti. Kocaoğlu’nun yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) öncesi Ankara’ya gitmesi dikkat çekerken, büyükşehir adayının yarın açıklanması bekleniyor. Kulislere göre adı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adı geçen güçlü isimlerle ilgili son kez Kocaoğlu’nun görüşüne başvuracak.

Öte yandan Başkan Kocaoğlu’nun büyükşehir adayı olarak kimi önereceği merak edilirken, Alaattin Yüksel ve Narlıdere Belediye Başkanını desteklediği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun ise özellikle Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer üzerinde durduğu ifade ediliyor.

