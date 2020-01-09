Başkan Konuk: “Çiftçinin, Anadolu’da yükselen sanayinin, Anadolu markalarının sesini duyurmasının teminatı, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Sosyal ve ekonomik katmanı ne olursa olsun herkesin sesini duyurma konusunda önemli bir hizmeti yerine getiren gazeteciler, tarım kesimi ile Anadolu’da yükselen sanayi ve milletimizin işini, aşını muhafaza açısından da en önemli teminat, en sağlam dayanak noktasıdır” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Toplum hayatında ve demokrasinin işleyişinde gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ve yaptıkları işin önemine dikkat çeken Başkan Konuk, millet hayatının, sosyal hayatın can damarlarının, çift taraflı haber ve bilgi akışıyla gazeteciler tarafından açık tutulduğunu söyledi.

"Gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dilidir”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak’ın Türkiye’de 1961 yılından beri ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlandığını söyledi. Zor ancak son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazetecilerin milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu kaydeden Konuk, “Demokrasi ve sosyal hayat gazeteciler olmadan sağlıklı işleyemez. Çünkü yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler var. Kalabalıkların biz olarak yaşamasının, biz olarak büyük işler yapabilmesinin olmazsa olmazı vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir. Komşuların bile birbirinden haberdar olmadığı bir çağda yaptıkları haberlerle hepimizin ortaklık edeceği gündemleri, hepimizin dert edinmemiz gereken meseleleri, hepimizin duyup bilmesi gereken, hepimizi veya içinde yaşadığımız toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konuları ortak meselemiz, ortak gündemimiz yapmanın, kalabalıkları biz duygusu etrafında birleştirmenin mesuliyeti de gazetecilerimizin omuzundadır. Daha doğru tabirle, bu devirde bunu ancak gazeteciler yapabilir” dedi.