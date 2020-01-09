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  4. Başkan Konuk: “Çiftçinin, Anadolu’da yükselen sanayinin, Anadolu markalarının sesini duyurmasının teminatı, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir”

Başkan Konuk: “Çiftçinin, Anadolu’da yükselen sanayinin, Anadolu markalarının sesini duyurmasının teminatı, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir”

KONYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

25.

Başkan Konuk: “Çiftçinin, Anadolu’da yükselen sanayinin, Anadolu markalarının sesini duyurmasının teminatı, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Sosyal ve ekonomik katmanı ne olursa olsun herkesin sesini duyurma konusunda önemli bir hizmeti yerine getiren gazeteciler, tarım kesimi ile Anadolu’da yükselen sanayi ve milletimizin işini, aşını muhafaza açısından da en önemli teminat, en sağlam dayanak noktasıdır” dedi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Toplum hayatında ve demokrasinin işleyişinde gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ve yaptıkları işin önemine dikkat çeken Başkan Konuk, millet hayatının, sosyal hayatın can damarlarının, çift taraflı haber ve bilgi akışıyla gazeteciler tarafından açık tutulduğunu söyledi.

"Gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dilidir”
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak’ın Türkiye’de 1961 yılından beri ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlandığını söyledi. Zor ancak son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazetecilerin milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu kaydeden Konuk, “Demokrasi ve sosyal hayat gazeteciler olmadan sağlıklı işleyemez. Çünkü yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler var. Kalabalıkların biz olarak yaşamasının, biz olarak büyük işler yapabilmesinin olmazsa olmazı vicdanı ve kalemi hür gazetecilerdir. Komşuların bile birbirinden haberdar olmadığı bir çağda yaptıkları haberlerle hepimizin ortaklık edeceği gündemleri, hepimizin dert edinmemiz gereken meseleleri, hepimizin duyup bilmesi gereken, hepimizi veya içinde yaşadığımız toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konuları ortak meselemiz, ortak gündemimiz yapmanın, kalabalıkları biz duygusu etrafında birleştirmenin mesuliyeti de gazetecilerimizin omuzundadır. Daha doğru tabirle, bu devirde bunu ancak gazeteciler yapabilir” dedi.

“Gazeteciler, kutsal bir mesleğin mensuplarıdır”
Haberleri ve gözlemleriyle topluma ayna olan, yaşanan olayları, hal ve tavırları ortak bir zemine taşıyan, insanları bilgilendiren gazetecilerin, sosyal hayatın seyrine de kamuoyu oluşturduğunu anlatan Başkan Recep Konuk, “Devlet ve millet hayatının can damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumlarıyla sürekli açık tutan, damarların çift taraflı çalışmasını sağlayan gazeteciler zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar ve yokluklar karşısında yıkılmaz, eğilmez bir irade, hak terazisinden sapmayan bir vicdan, yüksek bir karakter gerektirir. Vicdanı ve kalemi hür gazeteciler doğru bilgi ve haber akışıyla çözüme ve çarelere giden yolu kısaltırlar” diye konuştu.
Başkan Recep Konuk, mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Değerli gazetecilerimizin, özellikle yoklukla imtihana rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta durma kararlılığından asla taviz vermeyen Anadolu’daki gazetecilerimizin, kalemlerine ve mesleki haslet ve özelliklerine kıskançlıkla sahip çıkan ve asla gazeteci kimliklerinden taviz vermeyen meslek büyüklerinden devraldıkları mirasa sahip çıktıklarını, aynı kararlılığı ve hasleti, zorluklarla ve yoklukla mücadele geleneğini amme hizmeti motivasyonuyla devam ettirdiklerini görmekten ve bilmekten mutluluk duyuyoruz. Vicdanı ve kalemi hür gazetecilerin varlığı, demokrasimiz, milli irade, hatta ülkemizin bağımsızlığı için bir teminattır, sigortadır. Diğer taraftan, medyanın bir ülkenin kalkınmasında, üretimin artırılmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı mesleki, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde büyük roller üstlenebileceğini geçtiğimiz tarihi süreçte teyit edilmiştir. Milletimizin; ülkemize, milletimize karşı yapılan yanlışa dur demesinde, diyebilmesinde en büyük paylardan biri demokrasi aşığı gazetecilerimizin dik ve tavizsiz duruşudur.”

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