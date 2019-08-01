Başkan Köse ilk 100 gündeki faaliyetleri basınla paylaştı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse, görev süresinin ilk 100 gününde yapılan çalışmaları ulusal ve yerel basın ile paylaştı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen program, yapılan hizmetlerin barkovizyon gösterimi ile başladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ulusal ve yerel basınımızın siz temsilcilerine gerek yapılacak projelerimizi gerekse yapılan hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde görsel ve yazılı olarak vatandaşlarımıza aktardığınız için teşekkür ederim” dedi.

"Söz, güzel Mamaklılarda"

Yapılan hizmetlerin belirli periyotlarla vatandaşlara aktarılacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “1994 yılında başlayan ’Halka hizmet hakka hizmet’ anlayışı ile milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayış ile denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda vatandaşımızın istek taleplerine dinlemek için ’Açık Mikrofon Açık Kürsü’ uygulaması başlattık. Vatandaşlarımıza ’Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz’ diye soracağız. Devam eden süreçte de ’Mamak için bir fikrim’ var kampanyası başlatacağız. Bu fikirleri bir komisyonla değerlendireceğiz ve başarılı olanları değerlendireceğiz” dedi.