Başkan Köse saha çalışmalarını denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kar yağışının ardından olası bir yağış durumunda Mamak’ın muhtelif yerlerinde nöbet tutan Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylık diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Köse, hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi.

Yoğun kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak karla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Köse, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahadayız. Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye hazır durumdayız. Önemli olan olağanüstü anlarda vatandaşa mağduriyet yaşatmamak” dedi.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için görevlerinin başında bulunuyor. Başkan Köse de mahallelerde, cadde ve sokaklarda nöbet tutan ekipleri ziyaret etti. Peyami Safa, Kıbrıs ve Zirvekent mahallelerinde sahada mesai yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen Köse, emeklerinden dolayı teşekkür ederek, işçilerle bir süre sohbet etti.

