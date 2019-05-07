Başkan Kurt yağmur duasına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt; Kanlıpınar, Kalkanlı Mahalleleri ile Seyitgazi’nin Yenikent Köyünde düzenlenen yağmur dualarına katıldı.

Vatandaşlar gerçekleştirilen programlarda Başkan Kurt’a büyük ilgi gösterdi. Başkan Kurt, vatandaşlarla uzun süre sohbet ederken, vatandaşlar da istek ve beklentilerini Başkan Kurt’a iletti.

Düzenlenen programlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Kurt, “Topraklarımıza bereket yağması için Allah’a dua ettik. Umarım bir an önce yağmur yağar ve topraklarımız şenlenir” dedi



