HABER

Başkan Mahçiçek: ’’Bizim oylar da çalınmış, itiraz ettik bin 900 oy geri geldi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 00:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim oylar da çalınmış.

Başkan Mahçiçek: ’’Bizim oylar da çalınmış, itiraz ettik bin 900 oy geri geldi”

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi’’ dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Onikişubat Belediye Başkanlığına AK Parti’den aday olan ve yeniden başkan seçilen Hanefi Mahçiçek, belediye tarafından düzenlenen liseler arası ses yarışması finaline katıldı. Program öncesi gazetecilerin, ’’Mazbatanızı ne zaman alacaksınız’’ sorusu üzerine Mahçiçek, ’’Maalesef bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Biz de sonradan uyandık. Bizim oylar nereye gidiyor, bir bakın dedik. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi’’ dedi.
Çalındığını öne sürdüğü oyların kendilerine geçmesiyle bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını ifade eden Mahçiçek, ’’Başka partilere yazılan ya da neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye’nin her tarafında, özellikle İstanbul’da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır’’ diye konuştu.

Başkan Mahçiçek: ’’Bizim oylar da çalınmış, itiraz ettik bin 900 oy geri geldi”

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Seçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklamasıSeçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklaması
CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruzCHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Türkiye’nin en genç belediye başkanı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.