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Başkan mecliste çay dağıttı, meclis üyeleri ne yapacağını bilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 1 Ağustos Empati Günü dolayısıyla meclis toplantısında meclis üyelerine çay dağıttı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 1 Ağustos Empati Günü dolayısıyla meclis toplantısında meclis üyelerine çay dağıttı. Olayı anlamakta güçlük çeken bazı meclis üyeleri, "Estağfurullah" deyip başkanın elindeki çay tepsisini almaya çalıştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı' güçlendirmek için 1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' ilan edilmesi amacıyla 2017 yılında öneride bulundu. Başkan Uysal, bu amaçla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyaya yön veren 14 kurum ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isme hitaben bir mektup kaleme aldı. Başkan Uysal Belediye Meclisi'nde aynı yıl Muratpaşa'da 1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' kutlanması için karar aldırdı.

Başkan Uysal, ağustos ayı meclis toplantısında, Dünya Empati Günü dolayısıyla bir sürpriz yaptı. Meclis oturumu başlama saatinde toplantı salonu yerine fuayedeki çay ocağının başına geçen Başkan Uysal, önce bardaklara çay koydu. Daha sonra, çay bardaklarını dizdiği tepsiyle toplantı salonuna geçen Başkan Uysal, meclis üyelerine tek tek çay servis etti. Bazı meclis üyeleri, "Estağfurullah" diyerek tepsiyi almaya çalıştı. Çay dağıtımının ardından kısa bir açıklama yapan Uysal, "3 Ağustos 2017'de meclisimiz, oybirliği ile bir karar aldı. Bu kararla, 1 Ağustos'u, Muratpaşa'mızda 'Empati Günü' kabul ediyoruz. Yani karşımızdakinin yerine kendimizi, üstümüzün, astımızın yerine kendimizi koyma. Toplumdaki bütün katmanların, bütün insanlarımızın birbirini anlaması için sembolik bir gün 1 Ağustos. Bütün insanlarımıza, her 1 Ağustos'ta bunu yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Bir gün TBMM'de, hatta olabilirse Birleşmiş Milletler'de de kabul edilmesini ve tüm dünyada 1 Ağustos'un Empati Günü olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Ümit Uysal, meclis toplantısından önce de Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, '2 Dakika Yerime Geçer misiniz?' ve 'Biraz Empati Lütfen' başlıkları ile düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte Uysal ve Engelsiz Kafe'ye gelen konuklar gözlerine bant takıp, bastonla yürüdü ve tekerlekli sandalye ile ulaşımlarını sağlamaya çalıştı.

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