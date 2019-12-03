Başkan Mican: "İnsan üç şeye sahip çıkmalı; bedeni, dili ve kalbi"

Yesevi Alperenler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Mican, "İnsan üç şeye sahip çıkmalı. Bedeni, dili ve kalbi. İnsan bir değerdir. En şerefli mahlukattır. Dinle ne anlatıyor? Hisset, samimi mi? Samimiyse bu adamla yol tut" dedi.

Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisinde eğitim gönüllüsü öğretmen ve öğrencilerle pazar kahvaltısında buluşan Yesevi Alperenler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Mican, eğitime katkıda bulunan birçok kişiye bu özel etkinlikte plaket takdim etti.

Başkan Mican, gençlere şuur, inanç, ahlak, samimiyet ve vatan sevgisi konularında tavsiyelerde bulunarak, "İnsan üç şeye sahip çıkmalı. Bedeni, dili ve kalbi. İnsan bir değerdir. En şerefli mahlukattır. Dinle ne anlatıyor? Hisset, samimi mi? Samimiyse bu adamla yol tut" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 şubat ve 15 Temmuz gibi önemli süreçler geçirdiğini anımsatan Mican, birlik ve beraberlik içinde birbirine kenetlenmiş bir milletin azim ve kararlılıkla çok büyük badirelere göğüs gerebildiğini vurguladı.

Düşünmeyi bırakmış insanın artık ölmeye başladığına, insanların kendisi ve vatanı için neler yapabilirim diye düşünmesi gerektiğine işaret eden Yesevi Alperenler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mican, etkinliğe katılan gençlere, "Bu ülkeye yapacağınız çok şeyler var. Her birinizde kabiliyetler olduğunu bilin. Bunun için vakit ayırmalıyız. Mesele mazeret üretmek değil. Günde 4-5 saat bazen 3 saat uykuyla yaşayan birileri var unutmayın. Zora talip olmak lazım. Çile olursa bir şeyler üretebilirsiniz. Dertliyim ben. Dertli insanlar, vatanını seven insanlar, vatanına bir şeyler yapmak için çabalar. İnsanları üretmeye koşullar yani dert yönlendiriyor. Bugün mazlum Uygur Türklerini, Suriye Türkmenlerini, Kerkük ve Musul’daki canlarımızı biraz düşünelim ve inanalım. Sosyal medya, Deizm ve Ateizm ile baş başa kalmış durumdayız, gençliğin şuurlanmaya ihtiyacı var. Medeniyetinizin mayasına felsefesine güvenin. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Bizler çift kanatlı olmak zorundayız. Nefes aldığımız müddetçe mücadelemiz Merhum Muhsin Yazıcıoğlu gibi devam etmeli ve vazgeçmemeliyiz. Böyle bir güne vesile olan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ağabeyimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik Şair Kasım Alper Özdemir’in sunumu ve şiirlerinin yanı sıra, Mahmut Küçükdoğan ve Prof. Dr Ramazan Ayvallı’nın İstanbul üzerine yapmış olduğu sohbet ile sona erdi.

