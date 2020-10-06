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Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Antalya'da, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik; ancak stabil olarak devam ettiği açıklandı.

Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Böcek'in sağlık durumunun kritik seyirde devam ettiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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