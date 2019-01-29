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Başkan Murat Aydın balıkçı teknesiyle Riva Deresine açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:17 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva’da balıkçı teknesine binerek Çayağzı Deresine açıldı.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva’da balıkçı teknesine binerek Çayağzı Deresine açıldı. Başkan Aydın, cep telefonuyla sosyal medya hesabına girerek canlı yayın yaptı.
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Riva’da bir takım ziyaretler yaptı. Ziyaretlerin ardından sahile inen Başkan Aydın, balıkçı teknesine binerek Çayağzı Deresi olarak da bilinen Riva Deresine açıldı. Vatandaşlarla beraber yaklaşık yarım saat derede seyreden Başkan Aydın, Riva Deresi manzarasını dikkatle inceledi. Aydın bunun üzerine cep telefonuyla sosyal medya hesabına girerek canlı yayın yaptı. Takipçilerine Riva Deresinin güzelliğini gösteren Aydın’a vatandaşlar da eşlik etti.
“Beykoz’da inanılmaz bir zenginlik bu dere, deniz gibi”
Canlı yayın yaptığı esnada Beykoz Belediyesi tarafından proje aşamasında olan “Riva Kanal Projesi’nden” bahseden Başkan Aydın, “İnşallah hayata geçecek. Sahilden içe yaklaşık 15 kilometre tekneyle gidebiliyorsunuz. İstanbul açısından inanılmaz bir zenginlik bu dere, deniz gibi. İstanbul’da böylesine bir güzellik, işte Beykoz gerçekten anlamlı ve güzel bir yer. Beykoz İstanbul’un incisi ve turizm merkezi rahatlıkla olabilir. Hep Beykozlu kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Onların Beykoz’la ilgili hayalleri var bizim de Beykoz’la ilgili hayallerimiz var. Burada doğal güzellik var” dedi.
Başkan Aydın canlı yayın esnasında kamerayı kendisine çevirerek takipçilerine selam vermeyi de ihmal etmedi.

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