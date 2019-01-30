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Başkan Murat Aydın’dan Beykozlulara imar müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunda yaptığı konuşmada imar sorunuyla ilgili olarak, “Şu imar ile ilgili sorun çözülsün istiyorsunuz.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunda yaptığı konuşmada imar sorunuyla ilgili olarak, “Şu imar ile ilgili sorun çözülsün istiyorsunuz. O sorun büyük ölçüde çözülecek. Yani Cumhurbaşkanı ve hükumetimizin büyük bir desteği olacak. Orada ciddi bir mesafe kat edilecek” diyerek müjde verdi.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında hız kesmeden çalışmalara devam eden Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Büroda partililerle ve vatandaşlarla buluşan Başkan Aydın bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ardından büroda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Aydın, “Türkiyenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana, ‘sen Beykoz’a gideceksin ve çözülmesi gereken sorunları çözeceksin ve biz sana destek vereceğiz’ dedi. Ben şunu vadediyorum, Allah nasip ederse, sizler de desteklerseniz Beykoz halkı olarak destekleyeceğinizi hissediyorum. Allah ömür verirse 5 yılda 15 yıllık bir hizmeti, enerjimizle ve ekiple beraber ortaya koyacağız. Sizlerin hayallerine ortak olmak istiyorum. Birlikte Beykoz’la ve geleceğimizle ilgili önce hayaller kuracağız sonra proje görüşeceğiz” dedi.

“İmar sorunu büyük ölçüde çözülecek”
Başkan Aydın, “Ben hayallerinizin de bir kısmını biliyorum. Şu imar ile ilgili sorun çözülsün istiyorsunuz. O sorun büyük ölçüde çözülecek. Yani Cumhurbaşkanı ve hükumetimizin büyük bir desteği olacak. Orada ciddi bir mesafe kat edilecek. Mülkiyet ile ilgili konu bellidir. Orman alanlarıyla yani 2-B ile ilgili sorunun çözümü için anayasa değişikliği yapılmıştı. Uygulamada aksayan yönler var, bu mevzu Cumhurbaşkanımızın bildiği bir mevzudur. Bana ‘Murat gideceksin bu mevzuyu çözeceksin’ dedi. Bizde seçildikten sonra gidip ilgili bölümlerin kapısında yatacağız. Sistemimizi de iş takibini yapacak olan ekibi de kuracağız. Takıldığımız yerde Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Yasa değiştirilmesi gerekiyorsa gerekli talepte bulunacağız. Bir de nerede ne bina yapılıyorsa herkes birbirini denetleyecek. Sistem kuracağız ve böylece kayırmaca olmayacak. Kaçak inşaat yapanı da diğeri şikayet edecek” ifadelerini kullandı.

“Beykoz bilişim teknolojisinin merkezlerinden birisi haline dönüştürülebilir”
Başkan Aydın, “Elimdeki cep telefonunu Amerikanın ‘Apple’ firması Türkiye’nin ihracatı kadar üretiyor. Önemli olan dışındaki metal kısmı yapmak değil, içindeki yazılımı yapmaktır. Bu yazılımı da evlerde gençler ve mühendisler organizasyonla bu işleri yapıyorlar. Beykoz bu inovasyonun, teknolojinin, bacasız sanayinin en büyük gelir getiren bilişim teknolojisinin merkezlerinden birisi haline dönüşebilir. Buralarda bilişim vadileri oluşturulabilir. Yani herkesin kendi evleri iyi kötü veya eski yeni fark etmez ama burada bir öncülük olsun. Onunla ilgili buralarda çalışma yapılabilir, istihdama katkı olarak” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Aydın, vatandaşlarla ve partililerle sohbet ettikten sonra fotoğraf çektirdi.

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