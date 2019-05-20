HABER

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "19 Mayıs’ı Samsun’da, 100 yıllık tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, muhteşem bir şekilde kutladık.

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "19 Mayıs’ı Samsun’da, 100 yıllık tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, muhteşem bir şekilde kutladık. Bu büyük gurur Samsunlularındır, hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
Ocak ayından bu yana başlattığı 19 Mayıs’ın 100. yılı kutlama etkinlikleriyle adından söz ettiren Samsun, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen programlarla da Türkiye’de gündem oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs’ın 100 yıllık tarihinde Samsun’da ilk kez bir Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla kutlandığını hatırlatarak, Samsunlulara teşekkür etti.

Samsunlu, bayramına sahip çıktı
19 Mayıs coşkusunun sabahın ilk saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladığına dikkat çeken Mustafa Demir, "Günlerdir, haftalardır, aylardır 100’üncü yıla hazırlanan Samsunlular, 19 Mayıs sabahı çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük gururla bayramlarına sahip çıktı. Kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinlikler olsun resmi etkinlikler olsun Samsun’umuza yakışır nitelikteydi. Halkımızdaki 19 Mayıs heyecanı ve sevinci, geleceğe çok daha umutla bakmamızı sağladı" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”
19 Mayıs 1919’un 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapıldığı Tütün İskelesi’nde ise coşkunun ve gururun doruğa çıktığını ifade eden Başkan Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı buradaki törenler 10 binlerce Samsunlunun Tütün İskelesi’ne akması, bizleri son derece memnun etmiştir. 19 Mayıs şehri Samsun, tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 19 Mayıs’ı kutladı. Bu nedenle katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımıza, Samsunlular adına teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Samsunlu olmanın haklı gururu
19 Mayıs’ın, sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de nakşedildiğini belirten Mustafa Demir şöyle devam etti:
"Çünkü bu tarihte atılan ilk adım, tutuşturulan ilk kıvılcım, bir milletin kaderini tamamen değiştirmiş, dünyanın adeta merkezinde yer alan Anadolu’da yepyeni bir cumhuriyetin kurulmasını sağlamıştır. Bu nedenledir ki sadece şahsım değil tüm Samsunlular, 19 Mayıs’ın şehrine tabi olmanın haklı gururunu yaşamaktadırlar. Türkiye’nin kurtuluşunun müjdelendi Samsun’dan bir kez daha tüm dünyaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet hür ve tam bağımsız bir şekilde yaşacağını gösterdik. Bundan sonra devam edecek olan etkinliklerimizde de aynı ruhla ve aynı gurur taşıyarak 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını kutlamaya devam edeceğiz."

Tütün İskelesi’ndeki tarihi fotoğraf
Başkan Mustafa Demir son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer parti liderleriyle birlikte Tütün İskelesi’nde çektirdiği toplu fotoğrafa da değinerek, "Ülke genelinde büyük ilgiyle karşılanan bu fotoğraf karesi, ülkemizin birlik ve beraberliğinin de fotoğrafıdır. Bu fotoğraf aynı zamanda, Cumhurbaşkanımızın ülkemizin birliği, beraberliği ve bekası için ne kadar önemli bir rol model olduğunun da göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Giresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldı
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezasıEski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.