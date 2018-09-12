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Başkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na sosyal medyadan ulaşan Fırat Yılmaz, düğün töreni için klasik otomobilini gelin arabası olarak istedi.

Başkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis etti

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na sosyal medyadan ulaşan Fırat Yılmaz, düğün töreni için klasik otomobilini gelin arabası olarak istedi. Kesimoğlu, klasik otomobilini süsleyip, gelin arabası olarak verirken, Fırat-Gül Yılmaz çiftinin nikahını kıydı.
Kırklareli'de yaşayan Gül Yılmaz ile evlilik hazırlığı yapan Fırat Yılmaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ulaşıp, nikahlarını kıymasını talep etti. Yılmaz, Başkan Kesimoğlu'dan ayrıca gelin arabası yapmak için klasik otomobilini de istedi. Aracın tamirde olduğunu belirten Kesimoğlu, sosyal medyadan Yılmaz'a 'Bakarız araç tamirde' yanıtını verdi. Tamirden çıkan klasik otomobili süsleten Kesimoğlu, genç çifte gelin arabası olarak tahsis etti. Kesimoğlu, çiftin nikahını da kıydı.
Hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren Fırat Yılmaz, "Eşimle birlikte hayalimiz vardı. Başkanımıza sosyal medya üzerinden ulaştık. Sağ olsun, bizim ricamızı kırmadı. Kendi aracını süsletip bize gönderdi. Bizim için en büyük düğün hediyelerinden biri oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine" dedi. Gül Yılmaz ise "Bu çok güzel bir duygu. Kendisinin bize bu jesti yapması bizi çok mutlu etti. Biz hayalimizi başkanımıza ilettik. Kendisi de bizi kırmayarak hayalimizi gerçekleştirmemize yardımcı oldu" diye konuştu.
Başkan Kesimoğlu da "Fırat ve Gül kardeşime bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Hep söylediğim bir şey var. Benim olan sizindir, yarin yanağından gayrı, derim. Bu durum da bir örnek" dedi.

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Başkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis ettiBaşkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis ettiBaşkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis ettiBaşkan, nikahını kıydığı çifte klasik otomobilini tahsis etti

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