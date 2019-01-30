HABER

Başkan öğrencilerle kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencilerle kitap okudu.Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile gerçekleştirilen ’Başkanımla Okuyorum’ faaliyetleri çerçevesinde Uğur Lisesi’ndeki öğrencilerle gelerek kitap okudu.

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencilerle kitap okudu.
Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile gerçekleştirilen ’Başkanımla Okuyorum’ faaliyetleri çerçevesinde Uğur Lisesi’ndeki öğrencilerle gelerek kitap okudu. Eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Özkan, bu anlamlı faaliyete katılan öğrencilere teşekkür etti.
İlçedeki ilk ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirdikleri ’Başkanımla Okuyorum’ etkinliğine kısa süre önce lise öğrencilerini de dâhil ettiklerini hatırlatan Özkan, “Bu zamana kadar Karacabey’de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projemizle de okullarımızdaki öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizin eğitiminde katkımız olması bizleri çok sevindiriyor “dedi.
Kurucu Okul Müdürü Nail Çakıcı, Başkan Ali Özkan’a çiçek takdiminde bulundu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonuİstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu
Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfiMandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.