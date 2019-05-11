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Başkan Oğuz’dan Soylu ve Kasapoğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Soylu’ya Kahramankazan hakkında bilgi veren Oğuz daha sonra ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz görüşmede Kahramankazan’a ilişkin bilgiler verirken, ilçede yapımı süren ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan spor projeleri hakkında konuştu. Bu projeler arasında yer alan ve yapımı devam eden Kahramankazan Gençlik Merkezi projesi görüşüldü.

“Oldukça faydalı geçti”
Başkan Oğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na gerçekleştirdikleri ziyaretlerin Kahramankazan için oldukça faydalı geçtiğini belirterek, yapımı süren ve yapımına başlanacak projelerin ilçeye şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Oğuz, "Kahramankazan halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve elinden gelen tüm desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımız Süleyman Soylu ve Mehmet Kasapoğlu ile çalışma arkadaşlarına, bizlere verdikleri desteklerden dolayı ilçe halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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