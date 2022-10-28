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Başkan Oktay, Rodos’ta resepsiyona katıldı

28.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla Rodos Başkonsolosluğu’nda düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonuna katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Rodos Başkonsolosu M. Atıf Şekercioğlu’na ’Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos’ kitabını hediye etti.

Başkan Oktay, Rodos’ta resepsiyona katıldı

Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonuna katıldı. Rodos Başkonsolosu M. Atıf Şekercioğlu’nun ev sahipliği yaptığı resepsiyona Marmaris’ten CHP Meclis Üyesi Hasan Yaylalı, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı ve Marmaris Baro Temsilcisi Av. Aslıhan Güney Ayyıldız da iştirak etti.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, resepsiyonda Marmaris ile Rodos arasındaki komşuluk ilişkilerinin 500. yılı dolayısıyla Marmaris Belediyesi Kültür Yayınları’ndan yayınlanan ’Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos’ isimli kitabı da Başkonsolos Şekercioğlu’na armağan etti.

Yazar Selahattin Durmaz’ın Rodos ve Marmaris defterlerini inceleyerek derlediği kitapla ilgili Başkonsolos Şekercioğlu’na bilgi veren Oktay, “Kitabın bölgemizin tarihiyle ilgili araştırma, bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma noktasında çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Kitabı Marmaris’te yaşayan Rodos kökenli değerli vatandaşlarımızın katılımıyla yaptığımız lansman sonrasında ülkemizdeki kütüphaneler başta olmak üzere birçok önemli kuruma gönderdik. Şimdi de size sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yayınlanan kitabın iki şehrin komşuluk ilişkilerini ve dostluk geçmişini geleceğe aktarma açısından oldukça önemli olduğunu belirten Şekercioğlu ise “Yaptığınız bu çalışmalar iki şehrin komşuluk ilişkilerini daha da ileriye götürecektir. Sizlere teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

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