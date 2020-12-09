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Başkan Olgun’u vuran şahıs yakalandı

09.12.2020 23:02 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2.

Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun’u makam odasında vurarak kaçan şahsın silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada akşam saatlerinde Tekke köyündeki Gümüşhanespor Tesisleri’nde kulüp başkanı Olgun’un makam odasında gerçekleşen olayın ardından güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiği belirtilerek, “Görgü tanıklarının da ifadesine göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K. isimli şahıs, saldırıda kullanmış olduğu silahla birlikte Merkez ilçeye bağlı Yukarı Alıçlı köyü civarında kolluk kuvvetlerimizce yakalanmıştır. Silahlı saldırı olayıyla ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülmektedir” denildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan İ.K. gözaltına alınırken diğer şüpheli M.E.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay:
Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş. müsabakasının ardından Tekke köyünde bulunan kulüp binasına gitmiş, buradaki makam odasında kendisiyle özel görüşmek isteyen İ.K. ve M.E. isimli şahıslarla görüştüğü sırada tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerden İ.K.’nin cezaevinde hükümlü olduğu ve Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı salıverildiği öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla bölgeden kaçarken, Başkan Olgun 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olgun’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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