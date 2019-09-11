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Başkan Öz okulları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek hediyeler dağıttı.Başkan Öz, Kurtuluş Savaşı’na katkılarından dolayı "İstiklâl Madalyası" ile ödüllendirilen Çaneri (Çanın Askeri) unvanlı Osman Çaneri ismini taşıyan ilköğretim okuluna giderek Osman Çaneri’nin çerçeveli fotoğrafını okul müdürüne hediye etti.

Başkan Öz okulları ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, minik öğrencileri okullarında ziyaret ederek hediyeler dağıttı.
Başkan Öz, Kurtuluş Savaşı’na katkılarından dolayı "İstiklâl Madalyası" ile ödüllendirilen Çaneri (Çanın Askeri) unvanlı Osman Çaneri ismini taşıyan ilköğretim okuluna giderek Osman Çaneri’nin çerçeveli fotoğrafını okul müdürüne hediye etti. Öz, daha sonra Özer İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrenciler ile bir araya gelen Öz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Başkan Öz, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı heyecanına yeni katılan öğrencilerimizi ziyaret ederek hediyelerini verdik. Bugün Özer İlkokulu, M. Akif Ersoy İlkokulu, Osman Çaneri İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerimiz ile beraber olduk ve okul heyecanı ile tanışan öğrencilerimize minik hediyeler verdik. Bu ziyaretlerimiz ilçemizdeki diğer okullarımızda da devam edecek. Tüm öğrencilerimiz ve ailelerine 2019- 2020 öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Öz okulları ziyaret etti

Başkan Öz okulları ziyaret etti

Başkan Öz okulları ziyaret etti

Başkan Öz okulları ziyaret etti

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