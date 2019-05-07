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Başkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mahkeme kararıyla durdurulan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapılaşma ile ilgili olarak, "Bizim tespitlerimize göre minimum 7 milyon lira para harcanmış buraya.

Başkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmış

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mahkeme kararıyla durdurulan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapılaşma ile ilgili olarak, "Bizim tespitlerimize göre minimum 7 milyon lira para harcanmış buraya. İçim sızladı" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı'na yapılması planlanan 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov ve göl gazinosu projesi ile ilgili mevcut ağaç ve ağaç köklerine zarar verildiği gerekçesiyle Bolu İdare Mahkemesi tarafından geçen yıl Aralık ayında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı birinci oturumunda Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapılaşma gündeme geldi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi mimar Semih Dimicioğlu konuyu gündeme taşıyınca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gölcük’teki çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Tanju Özcan, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Mahkeme yürütmeyi durdurmasına rağmen buradaki yapılaşma devam etmiş. Ve bizim tespitlerimize göre minimum 7 milyon lira para harcanmış buraya. Ben de gittim, içim sızladı" dedi.
‘ACİL KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR’
Hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çeken Özcan, Gölcük’teki yapılarla ilgili acil karar verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Şimdi mahkeme kararı olduğu için Gölcük’teki yapıları işletmeye açabilmek mümkün değil. İkinci olarak yürütmeyi durdurma kararından sonra mahkemenin gerekçeli kararı gelecek. Bu kararı Bakanlık doğal olarak temyiz edecek. İki üç yıl İstinaf- Danıştay aşamalarından geçecek ve burada yapılmış olan yapılar da çürüyecek. Benim önerim şu; bu konuda acil bir karar vermemiz gerekiyor. İsterseniz iki arkadaşımızı belirleyelim ve bu konuda çalışsınlar ne yapabiliriz, bunları nasıl değerlendirebiliriz diye. Zaten o evler orada kaldığı sürece kötü bir görüntü ortaya çıkacak" diye konuştu.

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Başkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmışBaşkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmışBaşkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmışBaşkan Özcan: Gölcük Tabiat Parkı'nda minimum 7 milyon lira harcanmış

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