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Başkan Özkan, ailesiyle birlikte longozun tadını çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 9 günlük bayram tatilinde ailesiyle beraber ilçenin güzelliklerini gezdi.Özkan’ın öncelikli tercihi ise Karacabey Longozu oldu.

Başkan Özkan, ailesiyle birlikte longozun tadını çıkardı

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 9 günlük bayram tatilinde ailesiyle beraber ilçenin güzelliklerini gezdi.
Özkan’ın öncelikli tercihi ise Karacabey Longozu oldu. Longozda yer alan Afrika evlerini ailesiyle birlikte dolaşan Başkan Ali Özkan, Nilüfer çiçekleri arasında ahşap kayıkla tur yapmayı da ihmal etmedi. Bayram tatilinin yoğunluğunun longoza da yansıdığını belirten Özkan’a, vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Özkan, bayramın ardından eşi Gülden Özkan ve kızları Sena ile Serra Özkan’la birlikte Karacabey Longoz Ormanı’ndaki çalışmaları yerinde incelerken, diğer yandan ailesiyle birlikte tabiatın tadını çıkardı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan longoz turuna ahşap sandallarla devam etti. Sandal turunda Nilüfer çiçeklerini yakından gören Özkan ailesi, keyifli anlar geçirdi.
Özkan son olarak kuş gözlem kulesinden longozu panoramik olarak izlerken, ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.
Başkan Ali Özkan, “Ziyaretçilerimiz çok memnun. Bazı vatandaşlarımız yolların bozukluğundan bahsediyor, ancak orman içerisinde asfalt yapmamız mümkün değil. Ama longoza alternatif olarak Boğazköy çıkışında Longoz Mesire Alanı yaptık. Orada hem mangal yapabilirler hem de longoz ormanına yürüyerek girip, kısa bir longoz turu yapabilirler. Film setinden kalan Afrika evleri, gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Zabıta ve jandarma da yaptığı kontrollerle, ormanda uyulması gereken kurallara karşı denetimlerde bulunuyor. Kontrollü bir şekilde artan hareketlilik bölge halkını, esnafını ve bizleri de heyecanlandırıyor’’ dedi.

Başkan Özkan, ailesiyle birlikte longozun tadını çıkardı

Başkan Özkan, ailesiyle birlikte longozun tadını çıkardı

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