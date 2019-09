Başkan Özkan’dan öğrencilere hediye

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle ilkokula "merhaba" diyen birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette birinci sınıflara eğitimlerinde kullanmaları için araç gereçlerini bizzat veren Özkan, okul idarecileri ve velilerle de sohbet etti. Törene Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin’de katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına ortak olmak amacıyla birinci sınıflara her sene olduğu gibi bu yılda belediye tarafından ücretsiz kırtasiye desteği sağlandığını belirten Başkan Özkan “Eğitimi ve çocuklarımızı her şeyden çok önemsiyoruz. Teminatımız bu çocuklardır. Belediye olarak göreve geldiğim günden bu yana her sene olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf heyecanı yaşayan tüm ailelere biz de imkanlarımız dahilinde destek olmak için hediye paketi hazırladık. Bu paketlerin her birinde eğitimlerinde kullanacakları malzemeler mevcut. Öğrencilerin ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuzu belirtmek istiyor ve eğitim camiasına hayırlı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunuyorum” dedi.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ise, “Başkanımıza eğitime yaptığı destekten dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özkan ziyaretinde sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve sınıf öğretmenleriyle görüştü.