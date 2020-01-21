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  4. Başkan Özlü duyarlı otobüs şoförünü ödüllendirdi

Başkan Özlü duyarlı otobüs şoförünü ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Başkan Özlü duyarlı otobüs şoförünü ödüllendirdi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, araçta rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü İsmail Taşkaya'yı altınla ödüllendirdi.

Özlü, kentte 13 Ocak'ta Düzce-Sarayyeri seferi yapan belediye otobüsünde yolculuk esnasında fenalaşan kadını hastaneye yetiştiren otobüs şoförü İsmail Taşkaya'yı makamında kabul etti.

Yaşananları anlatan Taşkaya, "Kim olsa aynısını yapardı. Diğer yolcular da sağ olsunlar duyarlı davrandılar. Vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirdik, orada doktorlar ilk müdahaleyi yaptılar. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Yine olsa yine aynı şekilde davranırdım." ifadesini kullandı.

Özlü ise Taşkaya'nın yaptığı hareketin insanlık gereği olduğunu belirterek Taşkaya'nın soğukkanlı şekilde vatandaşı hastaneye yetiştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Taşkaya'nın örnek bir davranış sergilediğini dile getiren Özlü, şöyle konuştu:

"Kurumumuzun insana hizmet ettiğini ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak, buna göre hareket etmiş. Halk otobüsümüzde rahatsızlanan vatandaşımızı bir an bile düşünmeden hastaneye yetiştiren İsmail Taşkaya kardeşimizi bir kez daha kutluyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Burada kendisini ağırlamak istedik, küçük bir teşekkür hediyesi vermek istedik. İnsana değer veren bir kurumuz, çalışanlarımızın tutum ve davranışları da buna en güzel örnektir."

Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, Taşkaya'ya duyarlılığından dolayı altın hediye etti.

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Düzce Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü

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