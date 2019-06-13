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Başkan Palandöken: “Sınava girecek gençler için sessiz olalım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Üniversite sınavına girecek öğrencilerin geleceği için bu hafta sonu gürültü yapılmamasını, öğrencilerin sınava zamanında yetişmeleri için trafikte akış sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde 2 milyon 446 bin 51 öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Cumartesi ve Pazar günleri 3 farklı oturumda gerçekleşecek.

Başkan Palandöken: “Sınava girecek gençler için sessiz olalım”

Üniversite sınavına girecek öğrencilerin geleceği için bu hafta sonu gürültü yapılmamasını, öğrencilerin sınava zamanında yetişmeleri için trafikte akış sağlanmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde 2 milyon 446 bin 51 öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Cumartesi ve Pazar günleri 3 farklı oturumda gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için sınav öncesinde gerekli tedbirler vakit kaybedilmeden alınmalı” dedi.

“Bu yıl öğrenciler kulağına pamuk tıkamak zorunda kalmasın”
Üniversite adayı öğrencilerin sınav anında dikkat dağınıklığı yaşamaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Öğrenciler sınavda ter dökerken tüm şoför esnafımız ile birlikte kamu ve özel araç sürücüleri okul önlerinde ve çevresinde klakson ve korna çalmamaya özen göstermeli. Sınav yapılan yerlerin yakınlarındaki gürültülü çalışmaların durdurulması için şimdiden tedbir alınmalı. Öğrencilerin sınava yetişmeleri için trafikte gerekli akışkanlık sağlanmalı. En önemlisi de yaz aylarına denk gelen YKS esnasında düğün sahipleri trafiğin tıkanmasına sebep olacak hareketlerden kaçınmalı. Sınav esnasında düğün konvoyu yapılmamalı, yüksek sesle müzik açılmamalı. Düğün sahipleri sınav saatine göre düğün saatlerini yeniden düzenlemeli. Bu yıl hiçbir öğrencimizin kulağına pamuk tıkamaması için herkes şimdiden üzerine düşeni yerine getirmeli” şeklinde konuştu.

“Trafik sıkışıklığı olmaması için sefer sayıları artırılmalı”
Özellikle büyük şehirlerde sınav günlerinde trafik sıkışıklığı yaşandığına dikkati çeken Palandöken, “Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin kaderi için sınav günlerinde trafik sıkışıklığına meydan verilmemeli. Geçmiş yıllarda sınava geç kaldığı için bir senesi boşa giden öğrenciler olmuştu. Bu yıl öğrenciler sınava geç kalma kaygısı yaşamamak için erken hareket etmeli. Sınava girecekleri okula birkaç gün öncesinden gidip görmeliler. Öte yandan sınava girerken toplu taşıma kullanacak olanlar için sınav günlerinde belediyeler otobüs ve metro seferlerinde düzenlemeye gidilmeli. Sınav günlerinde herhangi bir problemin çıkmaması için kontroller şimdiden yapılmalı. En önemlisi de toplu taşıma araçlarının sefer saatleri sıklaştırılmalıdır” diye konuştu.

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