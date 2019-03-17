HABER

Başkan, parklar ile yeşil alanların tapularını çocuklara verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'Umut Tohumları Projesi' kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ile yeşil alanlarının tapularını temsili olarak onlara verdi.

Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa), (DHA) - BURSA'da, 'Umut Tohumları Projesi' kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ile yeşil alanlarının tapularını temsili olarak onlara verdi. Mudanya Belediyesi'nin 'Umut Tohumları Projesi' kapsamında, Başkan Hayri Türkyılmaz, Mütareke Meydanı'nda çocuklarla bir araya geldi. Ücretsiz oyun alanlarının kurulduğu parkta çocuklar, doyasıya eğlendi. Bir grup öğrencinin dans gösterisinin ardından Başkan Türkyılmaz, ilçede bulunan parklar ile yeşil alanların tapularını temsili olarak çocuklara verdi. Mudanya'da güzel ve doğru işler yapıldığını kaydeden Türkyılmaz, "Bu kadar çocuğun yüzlerinin gülmesi, gözlerinin ışıldaması, dünyanın en güzel mutluluğu. Demek ki doğru yoldayız. Bugün benim de çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocukluğumuzda Mudanya'mız o kadar güzeldi ki o kadar çok yeşil alanımız vardı ki bunlar yıllar geçtikçe yok oldu. İstiyorum ki bundan sonra yeşil alanlarımız, kamu alanlarımız, çocuklarımız tarafından korunma altına alınsın. Onlar tarafından geleceğe, torunlarımıza taşınmasını istiyorum. İstiyorum ki o ağaçlık alanlarda bir daha kötü kötü binalar yapılmasın. Çocuklarımız çevre bilinci ile Mudanya'mıza sahip çıksın. Çevresi doğası korunmuş bir Mudanya'yı torunlarımıza taşıyalım. İşte bugün buradaki projesinin anlamı bu" diye konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Acı haber geldi! Yakınları yıkıldıAcı haber geldi! Yakınları yıkıldı
Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akınıÇanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitliklere ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.