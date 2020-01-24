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Başkan Rıza Akpolat komşularını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçesindeki mahalle sakinleriyle Beşiktaş Belediyesi’nin ana hizmet binasında tekrar bir araya geldi.

İstanbul (DHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçesindeki mahalle sakinleriyle Beşiktaş Belediyesi’nin ana hizmet binasında tekrar bir araya geldi. Mahalle sakinleri belediye ile ilgili beklentilerini tek tek not alan Başkan Akpolat, sorunların çözümü noktasında belediye olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

İlçesinde yaşayan semt sakinleri ile bir araya gelen Beşiktaş Belediye Başkan Rıza Akpolat dün de başkanlık katında gerçekleşen halk buluşmasında Abbasağa, Cihannüma, Yıldız, Balmumcu, Gayrettepe, Levazım, Muradiye, Sinanpaşa, Türkali, Dikilitaş ve Vişnezade sakinlerini ağırladı. Beşiktaşlıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Başkan Rıza Akpolat ile birlikte başkan yardımcıları ve ilgili tüm müdürler katıldı. Halk Toplantısı öncesinde konuşma yapan Başkan Rıza Akpolat her konuda vatandaşın yanında olduklarını, talep ve görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

“KOMŞULARIMIZLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

"Yerel demokrasiyi güçlendireceğimiz katılımcılığı artıracağımız bir dönemi başlatacağımıza dair söz vermiştik" diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi: "Kurumsal takvimimizi hazırlayacağız demiştik, kurumsal takvimimiz dahilinde hem açık mikrofon etkinliklerini yaptık, şimdi de onun değişik bir versiyonu olan halk toplantıları kısmına geçiyoruz. Bu toplantılarımızı biz belediyeye geldik muhatap bulamadık, sorunlarımızı kimseye aktaramadık, belediye başkanını göremedik, başkan yardımcılarına ulaşamadık, müdürleriyle konuşamadık bir takım iletişim eksikliğini koordinasyon eksikliğini ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Mahalle mahalle ayırdık çünkü toplu olduğu zaman erişim sıkıntısı yaşanabiliyor. Hayata geçireceğimiz birçok projeyle ilgili adımlar attık. Alt yapılarını hazırladık şimdi burada ufak tefek gibi görünen ama bizim günlük hayatımızı zorlaştıran konularla ilgili sizlerle konuşacağız. Sizler buraya gelip ilgili sorununuzu söyleyeceksiniz. Burada Başkan yardımcılarımız ve ilgili bütün müdürlerimiz burada sizlerin sorunlarına kendileri birebir cevap verecekler, ilgilenecekler"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçen hafta da Konaklar, Levent, Nisbetiye, Akatlar, Etiler, Kültür, Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme, Mecidiye, Ortaköy ve Ulus mahallesi sakinlerini ağırlamıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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