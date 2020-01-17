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  4. Başkan Rıza Akpolat, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Rıza Akpolat, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün tamamlandı.

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün tamamlandı. Son ders zili bugün çaldı, ülke genelindeki 18 milyon öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Lütfi Banat İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini dağıttı.

Eylül ayında başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı milyonlarca öğrencinin karnelerini almasıyla tamamlandı. Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim müdürü Nesrin Kakırman katıldı. Açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayan tören renkli görüntülere sahne oldu.

“ÇOCUKLARIMIZ TATİLDE HEM DİNLENECEK HEM OKUYACAKLAR”

Öğrencilere karnelerini verip kitap seti hediye eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Başkan Akpolat, “Bugün çocuklarımızla beraberiz, Onların en mutlu günlerinden bir tanesi ve biz de onlar kadar heyecanlıyız. Tabii bu sömestr tatilinde hem dinlenecekler hem eğlenecekler hem de bugün hediye ettiğimiz kitapları okuyacaklar” dedi. Sömestr tatilinde de öğrenciler için çalışmalar yaptığını dile getiren Akpolat, “Beşiktaş’ta bulunan tüm okullardaki çocuklarımıza dünya klasikleri dağıtacağız. Aynı zamanda Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde 25 - 28 Ocak tarihleri arasında bir sömestr festivali düzenleyeceğiz. Orada ücretsiz olarak sinema ve tiyatro oyunları sergilenecek. Aynı zamanda bilim atölyeleri de kurduk, çocuklarımız festivalde keyifli üç gün geçirecekler. Bizler de onlarla beraber olacağız” şeklinde konuştu.

“UMARIM BU 15 GÜN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK VERİMLİ GEÇER”

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, “Bugün ilk dönemin karnelerini verdik, aileleriyle beraber onların heyecanına ortak olmaya geldik. Umarız bu 15 günlük zaman dilimini verimli geçirirler. Hem dinlenip aynı zamanda kitap okuyarak, tiyatroya, sinemaya giderek yani ders dışında aktiviteler yaparak geçirirler. Hepsini sağlıkla, güzellikle 15 gün sonra burada bekliyoruz” dedi.

Karne töreninde halk oyunları gösterileri, çocuk korosu ve jimnastik kulübü öğrencilerinin dans gösteriyle yapıldı, sonrasında okul müdürlüğü tarafından eski okul aile birliğine plaket takdimi edildi.

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