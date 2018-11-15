Başkan Salman: İnce ile aramızdaki kırgınlık küllendi, bitti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Belediye Başkanı ve CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, partisi için birlik mesajı verdi. Daha önce Parti İl Yönetimi tarafından disipline verilen ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile aralarında küslük olduğu bilinen Salman, "Bunların hepsi geride kaldı. O ateş çoktan söndü, küllendi. O iş benim tarafımdan kapandı. Klasik tabirle önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

CHP’den adaylığı açıklanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasının başlangıcında kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür eden Salman, "Güven tazeleyen, adaylığıma onay veren, teveccüh gösteren başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, onu onaylayan Parti Meclisi’ne, parti büyüklerine bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızla telefonla görüştüm. Kendisine de çok teşekkür ettiğimi, güvenine layık olmaya çalışacağımı ifade ettim" diye konuştu.

“HEPSİ GERİDE KALDI”

Partideki ilişkilerde zaman zaman gerilmeler, sinirlenmeler de olduğunu belirten Salman, "Siyasetin doğasında var bu, ama siyasette şu da var; siyasette dün yok. Benim için hepsi geride kalmıştır. Geçmiş dönemde cumhurbaşkanı adayımız, milletvekilimiz Muharrem İnce’yle beraber yürüdük ama, benimle beraber yürürken ben de onlarla beraber yürüdüm. Bu süreç içinde basına yansıyan tatsız, tuzsuz şeyler oldu mu, oldu. Gönül bunu ister mi, istemez; ama bunların hepsi geride kaldı. O ateş çoktan söndü, küllendi. O iş benim tarafımdan kapandı. Klasik tabirle önümüzdeki maça bakacağız. Beraberce yine bu işin üstesinden geleceğiz. Geçen sefer kazanmaya olan inancım yüzde yüz ise şimdi sizlerin de destek ve katkılarıyla yüzde bindir" dedi.

“İNCE DÜNKÜ SİYASETÇİ DEĞİL”

Aralarında küslük olduğu bilinen Muharrem İnce’nin ve bazı partililerin kendisine destek olup olmayacağı sorulan Salman, şöyle konuştu:

“Muharrem İnce dünkü siyasetçi değil. Partisine son derece bağlı. CHP her zaman onun birinci önceliklerinden bir tanesidir. Geride kalacağına ben eminim. Çünkü seçim sathı mahalline gelinmiştir. Artık kişisel, bireysel kırgınlıklar, küskünlüklerin zamanı da değildir. Ben de artık 26-27 senelik siyasetçiyim. Benim de artık onlarla uğraşacak, ona zaman ayıracak, onu tekrar gündeme taşıyacak veya kapris meselesi yapacak bir durumum yok. Önemli olan seçimi kazanmaktır. Önemli olan Yalova’nın, Türkiye’nin, CHP’nin geleceğidir. Muharrem İnce de kesinlikle böyle bakacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

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