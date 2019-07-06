HABER

Başkan Savaş kızının nikahını kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın kızı Tuğçe Savaş ile eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu’nun oğlu Umay Tenekecioğlu’nun nikah törenleri gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendi kızının nikahını kıydı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın kızı Tuğçe Savaş ile eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu’nun oğlu Umay Tenekecioğlu’nun nikah törenleri gerçekleşti. The Museum Otel Antakya’da gerçekleşen düğünde genç çiftlerin nikah şahidi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Tuğçe Savaş’ın babası Lütfü Savaş genç çiftlerin nikahını kıydı.
Nikah sonrası genç çiftlerin evlilik cüzdanlarını veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Ülkemiz için aile birliği önemlidir. Genç çiftlerimize ömür boyu birliktelik ve mutluluklar diliyorum" dedi.
Düğün The Museum Otel Antakya’nın terasında gerçekleşen eğlence ile son buldu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, düğünün ardından yapımı tamamlanan fakat henüz açılışı gerçekleşmeyen The Museum Otel Antakya’yı gezerek bilgi aldı.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
İsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladıİsrail’in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra’da başladı
Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptı

Sakarya'da deniz mayını bulundu! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Şanlıurfa’da bir asker şehit oldu

Acı haber geldi! Bir asker şehit oldu

Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Genç kadın bir anda...

Trende cinsel taciz iddiasına tutuklama

Trende iğrenç olay! Hemen polise teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.