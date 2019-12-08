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Başkan Sayan, yeni araçları konvoyla halka tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ulaşımda devrim olarak nitelendirdiği araçları şehir merkezinde konvoy oluşturarak vatandaşlara tanıttı.Yeni araçların halka tanıtılacağı konvoy belediye hizmet binası önünde dua ve kurban kesimi ile başladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ulaşımda devrim olarak nitelendirdiği araçları şehir merkezinde konvoy oluşturarak vatandaşlara tanıttı.
Yeni araçların halka tanıtılacağı konvoy belediye hizmet binası önünde dua ve kurban kesimi ile başladı. Ağrı Belediyesi trafik aracının direksiyonun başına geçen Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, konvoya öncülük etti. Ağrı Belediyesi’ne alınan 66 araç Belediye Başkanı Savcı Sayan öncülüğünde hizmet binası önünden hareket ederek merkez ve mahallelerde konvoy halinde şehir turu attı. Tanıtım turuna Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve personel katıldı.
Ağrı’nın tarihi bir gün yaşadığını vurgulayan Başkan Sayan “ 66 aracımızla ulaşımda yeni bir tarih ve süreç başladı. Bugün Allah’ın izniyle startımızı veriyoruz. Şehir turuyla araçlarımızı da halkımıza tanıtıyoruz. İki gün boyunca ücretsiz bir şekilde araçlarımızdan faydalanabilirler. Pazartesiden itibaren yetişkinler için 1 buçuk lira, hastabüsler için 1 lira öğrenciler için 25 kuruş ödeyeceksiniz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. ”dedi.
Konvoyun ardından vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Başkan Sayan “ Ben trafik aracında eskortluk yaparak 66 aracı halka tanıttık. Halkın büyük bir teveccühü vardı. Çok sevindiklerini gördüm, bende mutlu oldum. Halk mutlu oldukça ben mutlu oluyorum, özelliğimizde bu. Biz halkı mutlu etmek için onlara hizmetkârlık edeceğiz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ağrı Doğu’nun parlayan yıldızı olacak. “dedi.
Büyük teveccüh gösterilen araçlar vatandaşların sevgi gösterisi ve alkışları eşliğinde tanıtım konvoyunu tamamladı.

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