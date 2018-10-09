Başkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programı'nda, yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyet cübbesini giyen Başkan Seçen, diplomasını da NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın elinden aldı.
NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programı'nda Yüksek Lisansı'nı tamamlayan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Rektör Mazhar Bağlı’nın makam odasında diploma ve cübbe giyme heyecanı yaşadı. Akademisyenlerin de hazır bulunduğu törende Rektör Bağlı, yüksek lisans diplomasına imza atarak Başkan Seçen’e takdim ederken, cübbesini de giydirdi. Seçen, başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere, eğitiminde katkıda bulunan NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programı akademisyenlerine de teşekkür etti.
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