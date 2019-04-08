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Başkan seçilince kapıyı söktürüp makamı halka açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin (DP) Türkiye genelindeki tek ilçe belediye başkanı olan Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.

Başkan seçilince kapıyı söktürüp makamı halka açtı

Demokrat Parti’nin (DP) Türkiye genelindeki tek ilçe belediye başkanı olan Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Şahin, “Biz gönül kapımızın herkese açık olduğunu belirtmek amacıyla kapıyı söktük” dedi.
Makam odasına adımını atar atmaz ilk iş olarak kapıyı söktüren İscehisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kapının bir sembol olduğunu, gönül kapılarını herkese açtıklarını dile getirdi. Şahin, “Kapı biliyorsunuz tahtadan yapılmış bir malzemedir. Kapı semboldür. Biz gönül kapımızın herkese açık olduğunu belirtmek amacıyla kapıyı söktük. Vatandaşımızın seçim süreci boyunca 4 ay ‘biz başkanları seçiyoruz her dönem, başkanlara bir türlü ulaşamıyoruz’ diyorlardı. Biz de gönül kapımızın herkese açık olduğunu, gönüller yapmaya geldiğimizi göstermek maksadıyla sembolik olarak kapıyı söktük. Kapımız herkese açık bundan sonra” dedi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı da kendi memleketinde kazandırarak onura ettiklerinin altını çizen Şahin, “Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal İscehisarlı doğma büyüme. Onun öz vatanı burası. Dolayısıyla genel başkanımızı da onura etmek anlamında, onunda yüzünü ağartmak anlamında bizim yükümüz Türkiye’deki diğer adaylardan iki kat daha fazlaydı. Sağ olsun halkımız hem genel başkanımıza, hem bize teveccüh gösterdi. Genel başkanımızda umarım mutlu olmuştur bu manada. Bu toprakların evladı olarak Demokrat Parti’nin 73 yıllık mazisi olan bu çınar ağacının gölgesinde herkesin gölgelenebileceği, çok büyük bir parti olduğu milletin ta kendisi olduğunu inşallah halkımız görecek. Bu manada halkımızın güzel bir tercih yaptığını düşünüyorum. İnşallah Demokrat Parti İscehisar’da olduğu gibi ileriki seçimlerde Türkiye’nin her yerinde bu 73 yıllık mazisine yakışır büyük bir parti olduğunu gösterecek inşallah” diye konuştu.
İscehisar ilçesini mermerde olduğu gibi belediyecilikte da örnek bir ilçe yapacaklarını belirten Şahin, “Bizim seçimlerde bir sloganımız vardı ‘bir şey değişecek, her şey değişecek’ diyorduk. Mermerde olduğu gibi, belediyecilikte de, diğer alanlarda da Türkiye ve Dünya’ya örnek olacağız inşallah” dedi.

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