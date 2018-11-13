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Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamalarına tepki gösteren Eğirdir Belediye Başkanı Demokrat Partili Ömer Şengöl, "Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa, derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun" dedi.

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Eğirdir ilçesinde, Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü özelliği taşıyan, stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde yaşanan azalma tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici'nin gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Şengöl, Eğirdir Gölü'nün 4 milyon yaşında olduğunu bilim insanlarından öğrendiğini belirterek, gölün su seviyesinin yağışlarla orantılı olarak artıp azaldığının görüldüğünü vurguladı. Devlet Su İşleri'nde gölle ilgili su seviyesi ölçümlerinin her yıl yapıldığını anlatan Ömer Şengöl, "1969 Ağustos ayında göl taştı. Bodrumlar su doldu. Elma bahçelerini su bastı. Ağustos ayında maksimum kotu gördü. Sonra düzeldi. Bunu ben yaşadım. 2014 yılında yine su taştı. Balıkçı barınağının üstüne çıktı. Yani bunun kaynağı gölün etrafındaki dağların topladığı suyun en direkt kaynaklardan gölden çıkması sonucudur" dedi.

'SU BİTMEZ'

Başkan Şengöl, gölden su alınmasıyla ilgili ise "Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. 'Isparta Ovası sulandı, Gelendost Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor' diye. Evet başlandı. Şimdi de 'tu kaka, su bitti.' Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak 'Göl kuruyor, tehlikelidir' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor" diye konuştu.

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'HER 15, 30 YILDA GÖL SULARINDA AZALMA OLUYOR'

2018'de yine Eğirdir'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Şengöl, şöyle dedi:

"O toplantıya belediye başkanı çağrılmıyor. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. 'Sulamaya gitti' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa, en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun."

'SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR'

Eğirdir'de oturan Hümeyra Doğan ise "Yıllardır Eğirdir'de yaşıyoruz. Eğirdir Gölümüzün zaman zaman çekildiği gözlemleniyordu. Fakat son yıllarda gözle görülür çekilme oldu. İçme suyumuzdu. Yıllarca gölden su içtik. Hepsi bir bir yok oldu. Suyun fazla miktarda çekilmesi bizi çok tedirgin ediyor" dedi.

Bölge sakinlerinden Şefika Çelik, sudaki çekilmenin kaynaklarının araştırılmasını istedi. Füsun Küllü de göl konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

(DHA)

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Eğirdir Gölü ısparta Ömer Şengöl

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