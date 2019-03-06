HABER

Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 08:19 | Son Güncelleme

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi yönetimini ziyaret etti.Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Süslü, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı.

Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi yönetimini ziyaret etti.
Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Süslü, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Süslü, ziyarete gelen Başkan Serkan Acar’ı kapıda karşıladı. Süslü, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette dernek ve belediye arasında mutlu bir beş yıl geçirdiklerini söyledi.

Acar: “El birliği ile aliağamıza hizmet etmeye çalıştık”
Aliağa’nın fitne fesatın olmadığı örnek bir kent olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi geçtiğimiz son beş yılda her zaman yanımda oldu. Mutlak surette fikirler başka başka olacaktır. Fakat Aşık Veysel’in dediği gibi ‘Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa’. Her zaman bir arada olduk. El birliği ile Aliağamıza hizmet etmeye çalıştık” dedi.

“Aliağa’mız için hayırlısı ne ise o olsun”
Aliağa’da son beş yılda pek çok dost, abi ve kardeş kazandıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Önümüzde bir seçim süreci var. Bundan sonra takdir milletimizindir. Bizim duamız şudur ki, Aliağamız için hayırlısı ne ise o olsun. Oturduğumuz koltuğa bir değer katabiliyorsak Allah tekrarını nasip etsin. Koltuk bize değer katıyorsa Allah uzak tutsun. Başımız dik yürüye biliyorsak beraber bir çay içebiliyorsak ne mutlu bize. Bunları bize yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Süslü: “Mutlu bir beş yıl geçirdik”
Türkiye’nin diğer il ve ilçelerinde yer alan dernek yönetimlerinin yaşadığı sıkıntıları Aliağa’da yaşamadığını ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Süslü, “Kurumsal açıdan mutlu bir beş yıl geçirdik. İnşallah gelecek dönemde de ilişkileri daha da pekiştirerek daha güzel günlere yürürüz” dedi. Süslü, ayrıca ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine şu paylaşımda bulundu: “Bugün sayın belediye başkan’ı Serkan Acar ziyaretimize geldi geçmiş beş yılı değerlendirdik gelecek dönem için kendilerine başarılar diledik”

Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Başkan Serkan Acar’a sıcak karşılama

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
İzmir'de fabrika yangını! Büyük zararİzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2’si ağır 20 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Alkollü sürücü reflüje daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.