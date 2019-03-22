HABER

Başkan sevgiye olta attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli, kadın ve yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlendiği farklı projelere, olta balıkçılığı eğitimini de ekledi.

Başkan sevgiye olta attı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli, kadın ve yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik düzenlendiği farklı projelere, olta balıkçılığı eğitimini de ekledi. Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 20 kişiye sertifikalarını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Botanik Park içindeki gölette olta ile yakaladığı balık, işaretlendikten sonra tekrar gölete bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de engelli, kadın ve yaşlılara yönelik hobi balıkçılığı eğitimlerini başlattı. Teorik eğitimlerin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verildiği projede, uygulamalar ise Botanik Park’taki gölette yapıldı. Hayvan dostu proje ile oltalarda hayvanların zarar görmeyeceği özel ekipman kullanılırken, yakalanan balıklar kayıt altına alınıp, işaretlendikten sonra tekrar suya bırakılıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Botanik Park’taki gölet başında sertifikaları verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hobi balıkçılığını öğrenen kursiyerleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Üzerine balıkçı yemeğini giyen Başkan Aktaş, bütün kursiyerleri tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dezavantajlı vatandaşlara teorik ve uygulamalı hobi balıkçılığı eğitimi verip, refah seviyesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bedenî, görme, konuşma ve işitme engelliler ile down sendromlu vatandaşların projeden öncelikli olarak yararlandığını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Bunun yanında programımızdan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da faydalanabiliyor. Pilot çalışma 3 ay boyunca yapılacak. Şu ânda uygulamalı eğitimleri Botanik Park’ta veriyoruz. Ancak talebin beklentinin üzerinde olması durumunda proje bütün vatandaşlarımıza açık olacak şekilde Dağyenice veya Gölbaşı’ndaki gölde de yapılacak. Proje aynı zamanda bazı engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonuna da destek veriyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, isterlerse eğitmen gözetiminde hobi balıkçılığına devam edebiliyor. Bu proje dâhilinde 3 ayda 100 engelli, 200 çocuk ve 50 kadına teorik ve uygulamalı eğitim vermeyi hedefliyoruz” dedi.
Daha sonra kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Aktaş da gölete olta attı. Oltaya takılan büyük bir sazan balığı, kenara alındıktan sonra işaretlenip, tekrar suya bırakıldı.

Başkan sevgiye olta attı

Başkan sevgiye olta attı

Başkan sevgiye olta attı

Başkan sevgiye olta attı

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralıSon dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı
Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kameradaDenizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.