Başkan Şimşek; “Polis Teşkilatımızın başarılarından onur duyuyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk polisinin fedakarlığı ve çalışkanlığıyla sembolleştiğini bildirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk polisinin fedakârca hizmet verdiğini belirterek “Türk polisi, milletimizin güvenliğinin teminatıdır” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi: “174 yıl önce kurulan Türk Polis Teşkilatımız; toplumumuzu tehdit eden her türlü unsura karşı gövdesini siper etmekte ve canı pahasına vatandaşlarımızı korumaktadır.

Gurur kaynağımız olan Polis Teşkilatımızın mensubu olan şerefli Türk polisimiz; fedakarca hizmetlerinden dolayı Türk milletinin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Vatanı ve milleti uğruna kendisini siper edip, asayişi sağlayan Polis Teşkilatımızın başarılarından kıvanç ve onur duyuyoruz.

Milletin güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümünü ve şerefli Tük polisinin Polis Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor ve saygılarımı sunuyorum. Görevi uğruna şehit olan şehit polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, yine görevi uğruna gazi olan polislerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Şimşek’ten şehit emniyetçilere ziyaret

Bu arada Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bugün Gölbaşı Şehitliği’ni ziyaret etti. Şimşek, şehit emniyet mensuplarının kahramanlıkları ile sembolleştiğini ifade ederek “Aziz şehitlerimizi bir kere daha minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun” diye konuştu.

