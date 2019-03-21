Başkan Soner Çetin, Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı'nı törenle açtı

Adana'da Çukuroa Belediyesi, Çanakkale Şehitliği?nde bulunan bütün unsurların yer aldığı Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı, görkemli bir törenle açtı.

Açılışa katılanlara yokluklar içinde, ölümüne mücadele edilen Çanakkale Savaşı?nda, kahraman askerlerimize verilen bulgur çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilirken Başkan Çetin, konuşmasına başlamadan önce, Çanakkale türküsünü söyledi. Başkan Çetin, milliyetçi olduğunu iddia edenlerin tüm engellemelerine karşın bu parkı açmayı başardıklarını söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çanakkale Zaferi söz konusu olduğunda Mustafa Kemal?den söz etmemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Başkan Soner Çetin açılış konuşmasında 5 yaptığı vaatlerini yerine getirdiğini belirterek, ?Bunun yanında vaatte bulunmadığımız çok şey yaptık. Bundan dolayı 6 kez Türkiye?nin en başarılı belediye başkanı seçildik. Adana?yı temalı park kavramıyla biz tanıştırdık. Zaten Çukurova?daki toplam 212 parktan 108?ini biz yaptıkö dedi. Başkan Çetin, Türkiye?de kişi başına düşen yeşil alan bakımından Çukurova?nın birinci sırada olduğunu kaydederek, şöyle devam etti

?Temalı parklardan biri de bugün açılışı yaptığımız Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı?dır. Bu parkın açılışı biraz maceralı oldu. Bu parkı önce Aşıklar Bulvarı üzerindeki alana yapmak istedik. Ancak, Büyükşehir Belediyesi ile sorun yaşadık. Alan bizim olmasına karşın Büyükşehir Belediyesi bize engel oldu. Alan onların olsa bile böyle bir parkın yapılmasına karşı çıkmamasını beklerdik. Bugün beka sorunundan bahsedenler, milliyetçi olduğunu iddia edenler bu parka engel olmaya çalıştılar. Bu parkta Adanalı şehitlerin de isimleri yaşatılacak. Bunun idrak edilmesi gerekiyor. Şehitler Parkı?na engel olmamalarını söyledik ama engellemeye çalıştılar. Şimdi soruyorum; kim daha milliyetçiö

ÇANAKKALE RUHU YAŞATILIYOR

Başkan Soner Çetin, ?Her ayın 10?un da çocukları Anıtkabir?e götürdük. Her ayın 19?unda saat 19?da Atatürk?le ilgili etkinlikler yaptık. Biz, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Hemşerilerimiz Çanakkale?ye gitmek için çok talepte bulundular. İmkanlarımız ölçüsünde götürmeye çalıştık. Ama herkesi götürme imkanımız yoktu. Biz götüremiyorsak, Çanakkale?yi buraya getirme fikrime sıcak baktık ve bu parkı yapmak kararı aldık. O ruhu burada yaşatıyoruzö şeklinde konuştu.

SONER ÇETİN?E ZAFER MADALYASI

Törende konuşan Çanakkale Tarih ve Alan Rehberi Hüseyin Yıldız da, Çukurova Belediyesi?nin yaptığı hizmetin tüm belediyelere örnek olmasını istedi. Hüseyin Yıldız, Soner Çetin?e Çanakkale Zafer Madalyası hediye etti.

Konuşmaların ardından Soner Çetin ve beraberindekiler parkın açılışını yaptı ve parkı gezdi. Park gezisi sırasında duygusal anlar yaşanırken katılımcılara Çanakkale Savaşında askerin tayını olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

