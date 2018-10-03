Başkan sosyal medyadan çaya davet ettiği vatandaşlarla buluştu

Belediye Bahçesinde bugün çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaşla bir araya gelen Altay, kentin ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ve şehir planlama projelerini dinledi, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Her vatandaşı ayrı ayrı dinlemeye ve anlamaya önem verdiğini belirten Altay, "Cuma buluşmaları, ilçe ya da mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Sosyal medyada vatandaşlarımız, özellikle projelerini anlatmak istiyor ve randevu talep ediyordu. Böyle bir davetle hepsini ağırlamak istedik. Çok farklı konularda talepler geldi. İnsanlarımız bir taraftan şehirle ilgili projelerini anlatırken bir taraftan da sıkıntılarını, isteklerini iletti. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

