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Başkan sosyal medyadan çaya davet ettiği vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çay içmeye davet ettiği vatandaşlarla belediye bahçesinde bir araya geldi - Altay: "Sosyal medyada vatandaşlarımız, özellikle projelerini anlatmak istiyor ve randevu talep ediyordu. Böyle bir davetle hepsini ağırlamak istedik. Çok farklı konularda talepler geldi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çay içmeye ve görüş alışverişinde bulunmaya davet ettiği vatandaşlarla belediye bahçesinde buluştu.

Altay, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda kendisiyle şimdiye dek buluşma fırsatı bulamamış vatandaşlara çağrıda bulundu.

Paylaşımında, "(Sosyal medyada soruma cevap alamadım, randevu istiyorum. Konyamızla ilgili bir projem var, sizinle görüşmek istiyorum) diyen arkadaşlarla yarın saat 17.30'da Büyükşehir Belediyemizin bahçesinde çay içelim" ifadelerini kullanan Altay'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında yayıldı.

Belediye Bahçesinde bugün çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaşla bir araya gelen Altay, kentin ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ve şehir planlama projelerini dinledi, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Vatandaşlarla çay içip, sohbet eden Altay, buluşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yoğunluğunun kendisini şaşırttığını söyledi.

Her vatandaşı ayrı ayrı dinlemeye ve anlamaya önem verdiğini belirten Altay, "Cuma buluşmaları, ilçe ya da mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Sosyal medyada vatandaşlarımız, özellikle projelerini anlatmak istiyor ve randevu talep ediyordu. Böyle bir davetle hepsini ağırlamak istedik. Çok farklı konularda talepler geldi. İnsanlarımız bir taraftan şehirle ilgili projelerini anlatırken bir taraftan da sıkıntılarını, isteklerini iletti. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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