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Başkan Soyer, ’çift maaş’ iddialarını yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2019 23:26 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bazı basın yayın organlarında çıkan "CHP’li Tunç Soyer’den çift maaş vurgunu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün bazı basın yayın organlarında çıkan "CHP’li Tunç Soyer’den çift maaş vurgunu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bazı basın yayın organlarında çıkan "CHP’li Tunç Soyer’den çift maaş vurgunu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün bazı basın yayın organlarında çıkan "CHP’li Tunç Soyer’den çift maaş vurgunu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Başkan Soyer hakkındaki, "CHP’li İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, belediye iştiraki İZFAŞ ve İZBETON AŞ.’ye kendisini yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Soyer, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketten daha maaş alarak aylığını ikiye katladı" haberlerini yalanladı. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında yer alan ve Tunç Soyer çift maaş alıyor iddiasıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. İZFAŞ ve İZBETON’daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

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